China realiza el mayor recorte a su tasa de política monetaria a un año de su historia

(Bloomberg) -- El banco central de China redujo la tasa de interés de sus préstamos a un año al nivel más bajo jamás registrado, iniciando un amplio programa para reavivar la confianza en la segunda economía mundial.

El Banco Popular de China recortó la tasa de la facilidad de préstamos a mediano plazo (MLF, por sus siglas en inglés) del 2,3% al 2%, según un comunicado emitido el miércoles. El recorte de 30 puntos básicos fue el mayor desde que el banco comenzó a utilizar la herramienta monetaria para guiar las tasas de interés del mercado en 2016.

La esperada medida se produjo después de que el gobernador Pan Gongsheng anunciara el día anterior un amplio paquete de estímulo que supuso una inyección de adrenalina para una economía en la cúspide de una espiral deflacionaria.

“El recorte forma parte del paquete”, declaró Bruce Pang, economista jefe para China de Jones Lang LaSalle Inc. “El mercado está muy atento a la fuerza, la frecuencia y la sinergia de las medidas que seguirán mientras China se esfuerza por alcanzar este año su objetivo de crecimiento en torno al 5%”.

El yuan superó la barrera de los 7 por dólar por primera vez en 16 meses, mientras los inversionistas digerían el paquete de medidas de estímulo de China. Las acciones chinas ampliaron sus ganancias y el índice de referencia CSI 300 iba rumbo a borrar todas sus pérdidas de 2024. La rentabilidad de los bonos chinos a 10 años cayó 1 punto básico, hasta el 2,05%.

El recorte de la tasa MLF es un preludio de medidas más significativas, como la prometida reducción de la tasa de las notas de recompra inversa a 7 días, que el banco central considera cada vez más como la principal palanca de política monetaria. La tasa de estos instrumentos se reducirá en 20 puntos básicos hasta el 1,5% “pronto”, dijo Pan el martes.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“De cara al futuro, vemos margen para que el Banco Popular de China haga más en el frente de las tasas de lo que Pan ha señalado hasta ahora. Existe la posibilidad de que el banco central recorte la tasa de recompra inversa a 7 días en otros 10 puntos básicos, además de la medida que Pan señaló el martes”.

David Qu, economista

Como reflejo del nuevo marco, la autoridad monetaria retiró 291.000 millones de yuanes (US$41.400 millones) netos a través del MLF, el mayor drenaje desde diciembre de 2021.

Se espera ampliamente que los préstamos pendientes del MLF sean reemplazados gradualmente por otras herramientas, incluidas las inyecciones de efectivo mediante recortes del coeficiente de reservas obligatorias, ya que la autoridad monetaria busca influir en los costos de endeudamiento del mercado de manera más efectiva.

“Es posible que el MLF se rebaje y se convierta en una herramienta para ajustar los costos marginales de endeudamiento de los bancos”, dijo Zhaopeng Xing, estratega senior de Australia & New Zealand Banking Group. “La tasa del MLF en el futuro podría cambiar siguiendo los movimientos de las tasas de mercado”.

El gobernador del banco central reveló un plan para liberar 1 billón de yuanes en liquidez a largo plazo con una reducción de 50 puntos básicos de la tasa de recompra inversa, que determina la cantidad de efectivo que los prestamistas deben mantener en reserva. Junto con otras nuevas herramientas de financiación, las medidas compensaron con creces el efecto de la reducción neta de liquidez del mercado.

“De cara al futuro, hay margen para seguir sustituyendo la liquidez del MLF por liquidez inducida por el recorte de la tasa de recompra inversa, dado el fuerte vencimiento del MLF en los próximos meses”, dijo Frances Cheung, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp.

El recorte del miércoles de la tasa del préstamo a un año “hace que la facilidad esté más alineada con los costos de financiación” en el mercado interbancario, añadió.

Es probable que el recorte de la tasa de recompra inversa entre en vigor después de la semana de festivos del Día Nacional que comienza el 1 de octubre. El banco central ha optado por ofrecer recompras inversas a 14 días esta semana antes de la pausa.

El banco central chino está dando más participación a los bancos para influir en los precios del MLF al permitirles pujar los préstamos por tasas de interés, rompiendo con la práctica anterior de pujar por el monto. El miércoles, el banco central publicó por primera vez las tasas de puja más alto y más bajo para el MLF, del 2,3% y el 1,9%, respectivamente.

El balance del MLF disminuyó por segundo mes consecutivo en septiembre tras la operación del miércoles, situándose en el nivel más bajo desde noviembre de 2023.

