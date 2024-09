Podemos espera el apoyo de grupos progresistas a la reforma de la Ley del sí es sí para evitar el pago como atenuante

El diputado Javier Sánchez, de Podemos, ha avanzado que esperan el apoyo de los grupos progresistas del Congreso a su iniciativa para reformar el Código Penal y que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales, que se debatirá este martes en el Pleno. "Ayer estuvimos en contacto con los grupos y, en principio, hay una recepción positiva de los grupos progresistas de la Cámara, que la votarían a favor y estamos esperando porque todavía no tenemos respuesta de Junts y de PNV", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso. En este sentido, ha indicado que se trata de una proposición de ley para desarrollar los conceptos "más importantes" de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), más conocida como ley del solo sí es sí. "Esta ley se centró en la cuestión del consentimiento. Estamos hablando de una legislación muy importante, quizá una de las legislaciones más importantes que salió la legislatura pasada, que tiene un carácter integral y que todavía necesita un desarrollo para su correcta aplicación", ha apuntado. Asimismo, ha llamado a la responsabilidad de las distintas instituciones para desarrollar todas las medidas de protección, de apoyo, de acompañamiento y de respaldo a víctimas que recogía esta ley "para que sean de plena aplicación". "Ahora mismo ese desarrollo no se ha dado", ha denunciado. Igualmente, ha celebrado que la Ley del solo sí es sí ha cambiado "la mirada social, la mirada cultural" sobre las agresiones sexuales en España. "Yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe que dar un beso no consentido, o mantener relaciones sexuales forzadas con tu pareja, o tener esa relación mientras duerme, pues son agresiones sexuales, y eso es una victoria política y cultural que tuvo esta ley", ha aplaudido. En todo caso, ha recalcado que, para avanzar, "hace falta mucho más". Además, también se ha referido a la especialización de todos los operadores de la justicia, de los jueces, de las juezas y de los fiscales para que tengan esa formación en violencia de género. "Es una proposición de ley que quiere garantizar, por ejemplo, que no se pueda dar por reparado el daño de una agresión machista, de una violencia sexual o vicaria con un simple pago de una indemnización económica. Además de ello, planteamos garantizar que exista una asistencia letrada a las víctimas especializada justamente en la violencia de género. En definitiva, se trata de dar un nuevo impulso a la LOGILS para lograr un cambio en la perspectiva judicial y, sobre todo y lo más importante, en la manera en la que casos como el de los empresarios de Murcia, que prostituían menores, se juzgarán en el futuro", ha concluido.

