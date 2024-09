Montero confirma que el Gobierno presentará los Presupuestos, pese al retraso con la senda de déficit

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno va a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, pese a haber retrasado la votación de la senda de estabilidad presupuestaria ante la falta de apoyos. Ante la Cámara Alta, la titular de Hacienda ha reafirmado su compromiso con las cuentas públicas del próximo año y ha reiterado que, si el Congreso no aprueba la nueva senda de estabilidad que ha planteado el Ejecutivo, entrarán en vigor los objetivos antiguos. Montero ha advertido de que, el Partido Popular no votando la senda de estabilidad le está quitando a comunidades autónomas y ayuntamientos 12.000 millones de euros para los próximos dos años. "¿Por qué le niegan la capacidad de gasto a las administraciones territoriales?, se ha preguntado. El senador 'popular' Bienvenido de Arriba Sánchez ha advertido en una interpelación en el Senado de que la falta de unos presupuestos que respondan al mejor progreso y bienestar de los españoles está influyendo en las políticas sociales, ya que la gran mayoría social en el país "no está mejorando". "El Gobierno de España está paralizado, pero los problemas de los españoles no se detienen", ha señalado el senador del PP. Montero le ha replicado que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid solo ha podido aprobar un presupuesto entre los años 2019 y 2023, mientras que la Comunidad de Castilla y León ha prorrogado los presupuestos cuatro veces en cinco años. "¿Cree usted que el señor Mañueco tendría que convocar elecciones y tendría que haberlas convocado cada vez que no ha tenido presupuesto?", le ha reprochado. Además, la ministra ha señalado que "solo se rompe España" cuando gobierna el Partido Popular. "Se rompe la igualdad, porque se rompen los servicios públicos, porque se rompe el crecimiento económico, porque se rompe la creación de empleo", ha señalado la ministra, tras recordar que la mayor tasa de paro que ha tenido nunca España se registró durante el mandato de Mariano Rajoy. "Ustedes quieren llegar a Moncloa a lomos del sufrimiento de la gente, que es como ustedes piensan que este país se tendría que conducir para tener ustedes alguna oportunidad electoral", le ha espetado la ministra.

