Julián Muñoz muere a los 76 años

"No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna entrevista más, esta la última" confesó en el programa '¡De viernes!' la última vez que le vimos en pantalla. Una entrevista que dio mucho que hablar porque en ella confesó su amor por Mayte Zaldívar y el arrepentimiento que tenía por el daño que hizo a su familia en el pasado. Hoy, Julián Muñoz ha muerto a los 76 años tras luchar durante varios meses contra un cáncer que el mismo denominó "galopante" que le fue diagnosticado tras una caída. "Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál" explicó él mismo en la última entrevista que hizo en televisión. Fue en 2003 cuando el nombre de Julián Muñoz empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación al comenzar oficialmente una relación sentimental con Isabel Pantoja. Una mujer a la que en los últimos meses denominaba como interesaba y la culpable de romper la familia idílica que había formado con Mayte Zaldívar. "No he sido feliz con esa persona y no guardo buen recuerdo. Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto. Isabel Pantoja no da puntada sin hilo. No quiero saber nada de ella, para mí no existe" confesaba Julián en '¡De viernes!'. Tras su polémica separación, los años en prisión, Mayte consiguió perdonar al exalcalde de Marbella y juntos confirmaban hace unos días que habían vuelto a casarse porque este era el último deseo de Julián. Y es que ha estado arropado por toda su familia durante estos meses en los que ha estado luchando contra el cáncer. Sus nietos, hijas y, sobre todo, Mayte, no se han separado de su lado ni un solo momento cuando más les ha necesitado.

