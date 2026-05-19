Agencias

El director de la OMS reconoce que hay alarma por la magnitud y rápidez del brote de ébola

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Ginebra, 19 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es alarmante, con más de 500 casos sospechosos y 130 muertes que también se cree vinculadas a la transmisión del virus.

El responsable anunció que ha convocado al Comité de Emergencia, un grupo internacional de expertos que asesora a la OMS, que se reunirá a lo largo del día y formulará recomendaciones para contener este brote.

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Por primera vez, un director de la OMS declaró -este domingo- una emergencia de salud pública de preocupación internacional sin haber reunido antes al Comité de Emergencia, lo que es posible tras los cambios realizados al Reglamento Sanitario Internacional tras la pandemia de covid-19 con el fin de agilizar las medidas y la coordinación internacional. EFE

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