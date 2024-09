Netanyahu asegura a los libaneses que la guerra es contra Hezbolá, que los usa como "escudos humanos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lanzado este lunes un mensaje a la población de Líbano en la que asegura que la guerra israelí no es contra ellos, sino contra el partido-milicia chií Hezbolá, que durante años ha usado a los civiles como "escudos humanos". "Tengo un menaje para la población de Líbano. Israel no está en guerra con vosotros, es con Hezbolá. Desde hace mucho, Hezbolá os ha estado usando como escudos humanos, coloca cohetes en vuestros salones y misiles en vuestros garajes", ha manifestado Netanyahu en un discurso grabado en vídeo y publicado en sus redes sociales. En este punto, el mandatario israelí ha recalcado que precisamente son esos misiles almacenados en viviendas de civiles los que más tarde Hezbolá utiliza para atacar las ciudades y a los civiles de Israel. Es por esto que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado los ataques de este lunes contra Líbano, para "proteger" a los israelíes de los ataques de Hezbolá. "Desde esta mañana, las FDI os han advertido de que os alejéis del peligro. Os insto a que toméis esta advertencia en serio. No dejéis que Hezbolá ponga en peligro vuestras vidas y las de vuestros seres queridos. Por favor, salid del peligro ahora, una vez que nuestra operación haya terminado, podréis volver sanos y salvos a vuestros hogares", ha remachado. Israel ha lanzado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio libanés que se ha saldado con un balance provisional de 274 muertos y más de mil heridos. Más tarde, las FDI han confirmado un nuevo "bombardeo selectivo" contra Beirut, recordando a lo ocurrido la semana pasada, cuando un ataque similar dejó medio centenar de muertos, incluido un Ibrahim Akil, un alto cargo de Hezbolá.

