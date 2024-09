Mónica García anuncia la actualización del Plan de Terapias Avanzadas antes de que finalice 2024

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que antes de que termine el presente año convocará al comité técnico del Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud para trabajar en su actualización y renovación. "Esta nueva versión del Plan será clave para seguir avanzando en un acceso equitativo, en la ampliación de la red e incluso en nuevas terapias que, sin duda, van a seguir cambiando la vida de muchos pacientes", ha resaltado García durante la clausura del V encuentro Terapias Avanzadas que se ha celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados en el marco del Día Mundial del Linfoma. Así, la ministra ha recordado que desde que se elaboró el Plan en 2018 se han tratado 1.406 pacientes con las diversas terapias CAR-T. "Una cifra que representa más del 93 por ciento de las solicitudes evaluadas por los grupos de expertos", ha agregado. "Es una señal inequívoca de que estamos en el camino correcto y de que este camino no tiene marcha atrás. Y si este plan se ha desarrollado de la manera en la que se ha desarrollado es porque tiene dos ejes que son fundamentales. El primero es el acceso a las terapias y el segundo es el impulso y el fomento a la investigación, que es un aspecto que es fundamental", ha explicado la ministra. En este sentido, García ha subrayado que en la actualidad España cuenta con 28 centros de referencia de estas terapias y el objetivo es "seguir ampliando este enfoque". "Estas terapias avanzadas van a transformar por completo el enfoque y el tratamiento de muchas enfermedades", ha destacado. PACIENTES Y EXPERTOS RECLAMAN QUE SE AGILICEN LOS TRATAMIENTOS CAR-T Por su parte, durante el encuentro, la presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), Begoña Barragán, ha pedido que se agilicen los procesos burocráticos para que los pacientes puedan acceder al tratamiento CAR-T lo antes posible y evitar así que "no lleguen a tratarse porque en la espera recaen de la enfermedad". "Tenemos que agilizar esos trámites para que lleguen antes", ha aseverado Barragán durante su participación en el V encuentro Terapias Avanzadas. "No nos podemos olvidar de que somos seres humanos y que nuestra vida, muchas veces, depende de esa burocracia, de esa agilidad y de ese hacer las cosas lo mejor posible. Sabemos que han ocurrido cosas maravillosas en estos cinco años, que se ha avanzado, pero no está todo hecho", ha manifestado Barragán, quien ha valorado "todo lo conseguido" desde la elaboración del Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud en 2018. En este sentido, según AEAL, debido a esta complejidad en el proceso de identificación, derivación y aprobación en vida real, el 15 por ciento de los pacientes con linfoma a los que ya se les había realizado la aféresis no pudieron recibir el tratamiento, en la mayoría de los casos debido a progresión de la enfermedad. "Para ese 15 por ciento de pacientes llegamos demasiado tarde y esto es algo que no nos podemos permitir. Debemos simplificar los circuitos y eliminar pasos innecesarios, para así garantizar que el tiempo que tanto necesitan los pacientes no se pierda en trámites burocráticos", ha afirmado el director senior Kite España y Portugal, Marc Obrador. En la misma línea se ha mostrado la coordinadora en la Unidad de Linfomas del Hospital Universitario Gregorio Marañón y coordinadora del Subcomité de Linfomas Agresivos de GELTAMO, Mariana Bastos-Oreiro, quien ha reclamado que "los pacientes necesitan accesos más rápidos a las terapias". Al hilo, el jefe del Servicio de Hematología Clínica Hospital 12 de Octubre y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Leucemia y Linfoma, Joaquín Martínez, ha destacado que uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las terapias CAR-T pasa por "reformar la aprobación de nuevos fármacos en España". "Creo que no podemos estar al azar de que un fármaco muy relevante para una patología se tarda más de tres años en aprobar", ha indicado, al tiempo que ha apostado porque "se reforme la forma de aprobar estos fármacos". MAYOR EQUIDAD Los participantes en el encuentro ha resaltado el Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud aprobado en el 2018, sin embargo han subrayado que es necesaria una "mayor equidad" para su mejor funcionamiento. "Hemos visto que la supervivencia en los pacientes que no pertenecen a los grupos CAR-T es significativamente menor que la de los que pertenecen a los centros CAR-T", ha expresado Bastos Oreiro. En este sentido, ha coincidido la coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, Elena Casaus, quien ha pedido mayor equidad a nivel nacional. "Necesitamos una coordinación en todas las terapias avanzadas, es un debate que afecta a todos, y por ello necesitamos una coordinación centralizada. Si no lo conseguimos es complicado garantizar esa equidad", ha subrayado. "Son necesarias más política de cohesión, más políticas de equidad y más política realmente a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que estos avances se concreten en realidad", ha indicado el gerente del Hospital Universitario La Fe, José Luis Poveda. RECONOCIMIENTOS Además, durante el encuentro se han entregado galardones a las nueve instituciones que han impulsado el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud. En concreto, se ha reconocido el trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el Instituto de Salud Carlos III, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Inmunología y la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Además, se ha hecho entrega de galardones a los cinco ministros que han impulsado el Plan: María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Carolina Darias, José Manuel Miñones y Mónica García.

