Jorge González y sus ganas de cantar con Isabel Pantoja

Los seguidores de Isabel Pantoja están disfrutando al máximo de la tonadillera con esta gira 50 años que está llevando a cabo por toda España. Además, han sido muy comentadas las colaboraciones que ha realizado con otros cantantes en algunas localidades, ya que no es muy habitual verla compartiendo escenario. Hace unos días hablábamos con el cantante Jorge González y nos confirmó que el equipo de Isabel "se pusieron en contacto conmigo para actuar en Murcia", sin embargo "luego no sé qué pasó, no me devolvieron la llamada, pero sí que se pusieron en contacto conmigo porque querían que cantásemos, lo que pasa es que se quedó ahí". Tal y como nos ha contado el artista, recibió "una llamada de su equipo y me dicen que están deseando de tenerme como invitado en uno de sus conciertos, que suelen llevar gente joven que le aporte frescura a los conciertos y tal". A esa llamada, Jorge respondió que "sí, que encantado, que me apetece" y la respuesta que recibió fue "no te preocupes que te llamamos más adelante y esa llamada pues ya nunca más vino". Una colaboración que finalmente no se produjo y que nunca supo el porqué... ahora bien, Jorge nos desvelaba que "a mí me encantaría cantar con una diva de nuestro país y con alguien que ha hecho historia musicalmente en este país".

