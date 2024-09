FundéuRAE: "estilarse", no "destilarse", significa ‘ser frecuente’

Madrid, 23 sep (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “estilarse”, no “destilarse”, es el adecuado para expresar que algo es habitual o que está de moda.

Pese a ello, no es raro ver en la prensa frases en las que se usa “destilarse” en su lugar: “Es posible jugar en el mismo sillón y en la misma pantalla, algo que no se destila en estos tiempos”, “Conciliar no se destila mucho en su entorno” o “La de pívot es una posición que ya no se destila en Estados Unidos”.

El “Diccionario de la lengua española” define “estilarse”, en referencia a alguna cosa, como ‘ser costumbre o estar de moda’. Aunque el verbo “destilar” compartía antiguamente algunas acepciones, las que se referían a sustancias que rezuman, hoy son voces de sentidos distintos.

Dado que no tienen en común este significado y que tampoco coinciden en la forma de construirse (“estilarse” es pronominal con este sentido, marca que no tiene “destilar” en ninguna de sus acepciones), lo apropiado es usar “estilarse”.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo indicado habría sido escribir “Es posible jugar en el mismo sillón y en la misma pantalla, algo que no se estila en estos tiempos”, “Conciliar no se estila mucho en su entorno” y “La de pívot es una posición que ya no se estila en Estados Unidos”.

