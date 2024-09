El ex primer ministro de Japón Yoshihiko Noda, elegido nuevo líder de la oposición

El ex primer ministro japonés Yoshihiko Noda ha sido elegido este lunes nuevo líder de la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional (CDP), una nueva configuración que se da a poco más de una semana de que el país elija a su nuevo primer ministro tras la dimisión de Fumio Kishida. Noda, que se ha hecho con la victoria frente al diputado Yukio Edano, antiguo líder del partido, podría acabar midiéndose con el candidato del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) en caso de que el país tenga que ir a las urnas en los próximos meses, según ha informado el diario 'The Japan Times'. El nuevo primer ministro de Japón será elegido formalmente por el Parlamento el próximo 1 de octubre tras la celebración de las elecciones primarias del PLD, previstas para el 27 de septiembre y convocadas tras la dimisión del jefe de Gobierno saliente. La propia formación cuenta con la mayoría en la Dieta de Japón y ha gobernado de forma prácticamente ininterrumpida durante décadas. Ahora, las encuestas de intención de voto apuntan a tres figuras políticas relevantes: la diputada conservadora Sanae Takaichi, el ex secretario general Shigery Ishiba y el hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, Shinjiro Koizumi. Dado el dominio del PDL en el Parlamento, el ganador de la carrera por el liderazgo del partido tiene prácticamente asegurado convertirse en el próximo primer ministro, ya que las elecciones generales no tienen por qué celebrarse antes de finales de 2025.

Compartir nota: Guardar Nuevo