Martín intenta pasar página del incidente y se queda "con haber conseguido los puntos"

Madrid, 22 sep (EFE).- El español Jorge Martín se tuvo que conformar con la segunda plaza en el Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP tras un incidente en la última vuelta con el italiano Enea Bastianini y quiso pasar página al afirmar que para él "pesa más el haber conseguido los puntos".

"Está claro que en caliente lo que quería era la victoria y me daba igual, pero si hubiese ganado a 'Pecco' sólo estaríamos hablando de nueve puntos, entonces, es mejor esta situación, obviamente y, sobre todo, me quedo con haber sido mas fuerte que él en pista, esto es importante, el haber sido el más rápido y tener la posibilidad de ganar al final y estoy contento con el resultado", aseveró Martín.

"En otra época o con otro piloto, no le hubiese dado la mano hasta unos días después, pero al final he trabajado mucho en mi 'ego', que no tengo, y le he felicitado por su victoria y sigo para adelante, miro hacia adelante porque tenemos Indonesia la semana que viene, así que estamos centrados ahí", insistió el líder del Mundial.

Del incidente, señaló: "Mi punto de vista es muy similar al de Marc, incluso me ha sorprendido su reacción, creo que no hay una constancia en Dirección de Carrera y como dice Marc ha habido contacto, esta dentro de nuestro deporte, pero si el piloto que adelanta se va fuera de la pista al final está tocando los límites del circuito y debería perder una posición".

"Esto es algo que no es constante en Dirección de Carrera, pero igualmente he tenido suerte de no haberme caído, porque podía haberme caído y haber perdido esta oportunidad, pero me quedo con las cosas positivas del fin de semana", destacó Jorge Martín sobre las diferencias de criterio de Dirección de Carrera en situaciones prácticamente idénticas. EFE

