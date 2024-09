La asesora de la ONU contra el genocidio alerta del "terror" causado en El Fasher por la ofensiva de las RSF

La asesora especial de la ONU sobre la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ha advertido del "terror existencial" que vive la población de la ciudad sudanesa de El Fasher ante la ofensiva por varios frentes contra la localidad lanzada por los paramilitares de las Fuerzas de Respuesta Rápida (RSF). "El asalto desde varios frentes lanzado por las RSF desde al menos tres direcciones ha creado un sentimiento de terror existencial entre la población civil", ha advertido Nderitu, que ha alertado en particular de la situación en el campamento de desplazados de Abú Shuk, que está "al borde del desastre". Nderitu ha apuntado que la "reciente escalada de las hostilidades" ha provocado una "vorágine de violencia que amenaza con consumir todo a su paso y dejar un reguero de devastación y desesperación tras de sí". La asesora contra el genocidio ha advertido además de la "dimensión identitaria" de la violencia y de la presencia de "factores de riesgo e indicadores del crimen de genocidio". Además, ha alertado de la existencia de publicaciones en Internet que jalean estos ataques en El Fasher y otras partes de Sudán. "Es terriblemente perturbador. Fomentar las acciones de los criminales solo fomenta la violencia. Los responsables deben rendir cuentas y no ser glorificados por sus acciones. No podemos avivar más el odio, la división y la violencia en el país", ha argumentado. "Lo reitero: los combates tienen que parar de inmediato. Esta terrible violencia que tanto sufrimiento insuperable ha generado debe terminar con una urgencia inmediata", ha remachado. Sudán se encuentra sumido en una guerra civil a raíz de las hostilidades que estallaron en abril de 2023 en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las paramilitares RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.

Compartir nota: Guardar Nuevo