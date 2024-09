Paola Olmedo reacciona al dardo de Carmen Borrego afirmando que no sabe si es su "nuera" o su "exnuera"

Alejada de los platós desde que su hijo José María Almoguera cerró las puertas a una posible reconciliación en la portada de la revista 'Lecturas', Carmen Borrego reapareció este martes en 'Vamos a ver'. Dolida pero firme, la tertuliana respondió a los ataques de su hijo y reveló la drástica decisión que ha tomado, asegurando que va a poner distancia y va a intentar no sufrir más. "No voy a dejar de querer a mi hijo, pero todo tiene un límite en esta vida" sentenciaba. Una intervención en la que la hija de María Teresa Campos lanzó un dardo a la exmujer de José María, Paola Olmedo. Y apuntando que no tiene "claro" si es "mi nuera o mi exnuera", dejaba claro que no se siente culpable de su separación: "No se puede hacer responsable a nadie de romper un matrimonio, eso pasa porque no hay sentimientos suficientes. Mi matrimonio tiene los cimientos fuertes. Yo no permitiría jamás que mi marido me dijera cómo tengo que actuar con mi familia. Ese es un error de base. Si no quieres a mis hijos no me quieres a mí, no me siento responsable de nada" afirmaba rotunda. Unas declaraciones a las que Paola ha reaccionado con total indiferencia. "De verdad que no he visto nada, no me da tiempo" ha asegurado con la mejor de sus sonrisas, desmarcándose de la decisión de José María de sentarse en '¡De viernes!' para seguir exprimiendo su guerra contra su madre: "No lo sé, lo siento" ha reconocido cuando le hemos preguntado si Carmen debería tener miedo de lo que pueda contar su hijo. A pesar de su intención de mantenerse al margen de este asunto, la esteticien sí ha respondido al dardo de su suegra al dejar claro que de reconciliación con José María nada. "No he hablado con él, no me ha dado tiempo, pero me imagino que está bien" ha añadido, desvelando que su relación tras su separación "es normal, normal".

Compartir nota: Guardar Nuevo