López Obrador acusa a EEUU de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa tras detención de 'El Mayo' Zambada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado este jueves a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en el estado de Sinaloa tras la detención del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada. "Soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje y eso requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión", ha dicho en rueda de prensa. El mandatario ha criticado que se haya cerrado un acuerdo para su captura sin informar a las autoridades mexicanas. "Nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México", ha señalado, agregando además que no puede existir "una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales". Asimismo, López Obrador ha criticado el operativo para detener a 'El Mayo' Zambada, y ha asegurado que fue "totalmente ilegal". "No puede ser correcto porque asesinaron personas", ha resaltado, nombrando así al que fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció a finales de julio la detención en El Paso, Texas, de 'El Mayo' y de Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quienes se enfrentan a numerosos cargos en el país por liderar las operaciones de la organización. 'El Mayo' Zambada aseguró en una carta a mediados de agosto que Joaquín Guzmán, quien había llegado a un acuerdo con Washington, le entregó contra su propia voluntad a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio.

