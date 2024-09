La magia de Joss Stone prende los motores de Rock in Río en su segunda tanda de conciertos

Río de Janeiro, 19 sep (EFE).- La magia de Joss Stone prendió este jueves los motores de la segunda tanda de conciertos de Rock in Río en una edición que conmemora los 40 años del festival que partió en dos la historia musical de Brasil.

La cantante británica fue la primera artista internacional en presentarse en el 'Palco mundo', el principal escenario de la 'Ciudad del Rock', en la cuarta jornada de conciertos del festival.

La artista encantó al público con un repertorio en que prevaleció el soul y sus clásicos de siempre.

Descalza y envuelta en una eterna sonrisa que la acompañó durante toda la presentación, Joss Stone abrió con un popurrí que incluyó apartes de 'Star', 'You Had Me' y 'Super Duper Love'.

Luego traspasó las barreras de la tarima para integrarse con el público, que no paró de ovacionarla hasta el último minuto.

El estilo relajado que la caracteriza y que podría definirse entre 'hippie' y 'chic', también se reflejó en un escenario, sin escenografías, pancartas o videos, solo con los músicos y las coristas que acompañaron su impecable presentación, en medio de un incesante juego de luces.

'Stoned out of mind', 'Spoiled' y 'Mr. Wankerman', una de sus más recientes creaciones, hicieron parte del repertorio de la artista, que cumple 20 años de carrera, y que despidió su aplaudida presentación lanzando girasoles al público.

En el cuarto día de conciertos de Rock in Río, el dance y el pop brasileño también fueron protagonistas.

En el inicio de la jornada, antes de que la cantante británica subiera a escena, el cantautor brasileño Jão apareció en medio de un montaje muy al estilo barbie deleitando a los más jóvenes, sus principales aficionados.

Pero el funk de Pedro Sampaio fue el que empezó la fiesta este jueves en el 'Palco Sunset', el segundo más importante de la 'Ciudad del Rock'.

Una actuación especial de Will Smith, el reconocido actor estadounidense que ahora vuelve a la música y al rap con el que comenzó años atrás, y las presentaciones de Charlie Puth y Ed Sheeran, el más esperado de la jornada, cerrarán los espectáculos del día.

Rock in Río, que abrió sus puertas el 13 de septiembre, espera atraer a unos 700.000 espectadores en las siete noches de conciertos que culminarán el próximo domingo.

El primer fin de semana comenzó con Travis Scott, Imagine Dragons y Avenged Sevenfold como cabezas de cartel, que junto con Deep Purple, Evanescence, James y los brasileños Ludmilla, Lulú Santos, Os Paralamas do Suceso y Barão Vermelho fueron el deleite del público.

Las tres primeras jornadas del festival sumaron unas 150 presentaciones entre rock, pop, funk, rap, electrónica, indie y heavy metal que serán complementadas por otras 200 en esta segunda tanda de conciertos, que entre otros tendrá a Karol G, Shawn Méndes, Katy Perry, Akon, Mariah Carey, Cyndi Lauper y Gloria Gaynor.

Desde su histórico debut en enero de 1985 más de 12,6 millones de personas han asistido a alguna de las 24 ediciones de Rock in Río, de las cuales diez se han realizado en la ciudad que lo vio nacer y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.