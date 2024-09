Hazte Oír denuncia al embajador de España en Venezuela por permitir supuestas coacciones al opositor Edmundo González

La plataforma Hazte Oír ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos Martínez, por los delitos de amenazas y coacciones al entender que el diplomático permitió la reunión celebrada en la Embajada española en la que, tras ser amenazado, el opositor venezolano Edmundo Rodríguez abandonó el país. La denuncia, recogida por Europa Press, explica que tras las elecciones venezolanas celebradas a finales de julio, el opositor Edmundo González solicitó asilo político en la Embajada de España entre los días 4 y 5 de septiembre "para evitar ser detenido y silenciado". La plataforma destaca que la confianza del opositor en el embajador español era plena, "pero no era consciente de la colaboración entre éste y el régimen chavista". Así, relata la denuncia, el 7 de septiembre, el embajador habría facilitado la entrada en la propia Embajada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, "con el claro fin de lograr que estos intimidasen al ganador de las elecciones para lograr el propósito del régimen chavista: su salida del país". Hazte Oír sostiene que tras amenazar al opositor, el encuentro concluyó con la firma por parte de Edmundo González de un documento "en el que renunciaba a ejercer como presidente electo". Tras ello, se produciría su exilio y salida del país, cumpliéndose el objetivo del régimen bolivariano, indica la denuncia. El escrito de esta plataforma recoge que el propio González ha aclarado con posterioridad a su salida del país que el documento que firmó con su renuncia "está viciado de una nulidad absoluta" y que por tanto se niega a cumplirlo una vez está fuera de territorio venezolano. "Es decir, fue sometido a amenazas y coacciones para firmar un documento dirigido a facilitar la continuidad del régimen chavista a pesar de haber perdido este las elecciones", indica Hazte Oír. Indica que existen "informaciones" que apuntan a que el embajador "estuvo presente" cuando se produjeron las amenazas, "incluso sería posible que él mismo hubiese tomado parte directa en la emisión de las mismas". Por eso, consideran necesario investigar lo ocurrido para "depurar responsabilidades". "El denunciado participa, al entender de esta parte, como coautor o colaborador necesario, tanto al dejar entrar a los visitantes, si conocía su intención; como al no desalojarlos inmediatamente, en cuanto empezaron a desarrollar sus comportamientos delictivos, de presión, coacción y amenazas, impidiendo así que consumaran estos comportamientos con la obtención de una firma fruto de la coacción", asevera la denuncia. Hazte Oír considera que los hechos deben ser investigados por la Audiencia Nacional dado que se está ante "potenciales delitos cometidos fuera del territorio nacional de los cuales sería criminalmente responsable un español". DUDAS SOBRE LA FISCALÍA Añade que, si bien sería necesaria la interposición de querella por parte de la Fiscalía, ellos tienen "legítimas dudas sobre la politización" del Ministerio Público, por lo que presentan su escrito ante la Audiencia Nacional. Precisamente, este mismo jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como el reemplazo del embajador de España en Caracas tras acusar al Gobierno de "ocultar" las "coacciones" al opositor venezolano. Albares, por su parte, ha negado que Santos haya desempeñando ningún papel en la decisión del opositor de abandonar Venezuela y ha esgrimido que cumplió con la instrucción de no inmiscuirse en las gestiones que este pudiera hacer.

