'Hackers' iraníes enviaron información robada de la campaña de Trump a la de Biden, según el FBI

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), junto con otras agencias de Inteligencia, ha informado este miércoles de que 'hackers' iraníes enviaron en verano correos electrónicos no solicitados a personas asociadas con la campaña del presidente, Joe Biden, que contenían material robado de la campaña del expresidente y candidato republicano, Donald Trump. "Actualmente no hay información que indique que esos destinatarios respondieron. Además, los ciberdelincuentes iraníes han continuado sus esfuerzos desde junio para enviar material robado y no público asociado a la campaña de Trump a organizaciones de medios estadounidenses", reza un comunicado conjunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA). La Inteligencia estadounidense ha remarcado que "esta actividad cibernética maliciosa es el último ejemplo de la estrategia múltiple de Irán", como ha señalado en ocasiones anteriores, con el fin de "avivar la discordia y socavar la confianza" en el proceso electoral estadounidense de cara a las presidenciales que se celebrarán en noviembre y en las que Trump se enfrentará a la 'número dos' de Biden, Kamala Harris. "Como líder de la respuesta a las amenazas, el FBI ha estado rastreando esta actividad, ha estado en contacto con los afectados y continuará investigando y reuniendo información para perseguir y desbaratar a los actores responsables de amenazas", ha aseverado. Asimismo, ha hecho hincapié en que los actores extranjeros China "están aumentando sus actividades de influencia electoral" a medida que se acerca la fecha de los comicios. El FBI ha señalado que "en particular, Rusia, Irán y China están tratando de alguna manera de exacerbar las divisiones en la sociedad estadounidense para su propio beneficio y ven los períodos electorales como momentos de vulnerabilidad". "Los esfuerzos de estos u otros actores extranjeros para socavar nuestras instituciones democráticas son una amenaza directa para EEUU y no serán tolerados", ha concluido. A mediados de agosto, la Inteligencia estadounidense concluyó que el Gobierno de Irán estuvo detrás del ciberataque contra la campaña de Trump, señalando que Teherán intentó 'hackear' también la campaña del Partido Demócrata, entonces liderada por Biden. Las agencias atribuyeron a Irán actividades para "comprometer" la campaña de Trump e intentos "mediante ingeniería social y otros esfuerzos" para acceder a personas con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos".

Compartir nota: Guardar Nuevo