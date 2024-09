FAES pide la dimisión de Albares tras la "extorsión" a Edmundo González en la embajada de España, que ve "escandaloso"

La fundación FAES que dirige José María Aznar ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la "coacción" y "extorsión" al candidato opositor venezolano Edmundo González en la embajada de España en Venezuela, un hecho que califica de "inaudito" y "escandaloso". Así se ha pronunciado tras la confesión de Edmundo González este miércoles denunciando haber sido coaccionado por las autoridades chavistas, estando él en la Embajada española en Caracas, para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España. Según FAES, González Urrutia ha "destapado" que "la mafia narco-terrorista que tiraniza Venezuela no se para en barras y tras perpetrar un auténtico golpe de estado electoral está dispuesta a chantajear al anciano líder y presidente electo sometiendo a su firma, bajo amenaza, las condiciones (el silencio) y las garantías (su familia y patrimonio) a cambio de las cuales el chavismo toleraría su exilio en España". "Es tan inaudito como escandaloso que el escenario en que tuvo lugar semejante atropello -documentado con intención difamatoria- haya sido la embajada de España en Caracas", ha asegurado la fundación de Aznar en una anotación difundida este jueves bajo el título "Complicidad mafiosa: la diplomacia del chantaje". "PRESTAR LA EMBAJADA PARA FACILITAR EL CHANTAJE" A su entender, "supera todas las marcas de indignidad" que se haya "albergado en suelo español la operación" en que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, "coaccionan" al líder opositor. "Por lo visto, mientras el régimen venezolano secuestra españoles, reprime a la oposición, y extorsiona al presidente electo del país, la 'política de mediación' del Gobierno español consiste en prestar su embajada para facilitar el chantaje y disfrazar un exilio inducido de operación humanitaria", ha manifestado. Según FAES, la petición de explicaciones "es obligatoria", después de que se negara "toda participación española" cuando "el servicio exterior puso mesa y mantel para arrancar compromisos bajo presión y luego escoltó a quien, de hecho, se expulsaba del país tras ganar las elecciones". DURAS CRÍTICAS A ZAPATERO POR ESTAR "COMPADREANDO CON CRIMINALES" La fundación del expresidente Aznar considera que están "ante una canallada que se explica sola" y, por lo tanto, el titular de Exteriores "debería dimitir ofreciendo excusas, si conservase todavía un átomo de dignidad". "No solo él: la naturaleza de los hechos desprende un acusado aroma familiar; hay un expresidente del Gobierno español tan activo como silencioso operando en la zona, muy habituado a 'resolver conflictos' compadreando con criminales. Algunos no pierden oportunidad cuando se trata de arrastrar el nombre de España", ha asegurado.

