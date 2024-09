Tebas: "'Google' es el principal causante del problema de la piratería y no está tomando medidas adecuadas"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró este miércoles que "el mayor reto en el mundo del fútbol y de la industria del deporte general" es el problema con la piratería y dejó claro que 'Google' "es el principal causante y no está tomando medidas adecuadas" para atajar esta lacra. "El gran problema que estamos teniendo en la actualidad, en mi opinión, es que no tenemos muy claro, las víctimas o los que estamos afectados, de cómo afrontar el problema sin conocer muy bien la situación y los actores que intervienen", indicó el dirigente en su comparecencia en la World Football Summit de Sevilla, donde remarcó que en el fraude audiovisual "nunca había alcanzado unas cuotas tan altas el consumo ilegal de piratería". El mandatario insistió en que "últimamente el problema no es sólo ese 'pirata' que cuelga el partido para que, a través de una IP, se conecte el consumidor 'pirata', sino que también hay un problema importantísimo en todo el recorrido para que un consumidor pueda consumir producto 'pirata'" y en el que intervienen "compañías muy importantes" como 'Amazon' o 'Cloudflare' o "compañías de mensajería como 'Telegram', 'WhatsApp', 'Discord' o 'Signal', que donde se dan a conocer los 'piratas'". En este sentido, reconoció "un grave problema con 'X'" porque Elon Musk "ha despedido a mucha gente y en piratería no queda prácticamente nadie". "Y actualmente en 'X' se retransmite contenido de todo tipo, de todo deporte, que es absolutamente ilegal", señaló. Sin embargo, Tebas se centró en el papel de 'Google', propietario de 'Android' y donde la gente "se baja aplicaciones que dan contenido ilegal". "Es verdad que 'Google' las retira cuando denunciamos que son 'piratas', pero los consumidores ya se las han bajado a sus 'smartphones' y las pueden seguir utilizando. Y son millones de consumidores", apuntó. "'Google' es el principal causante del problema de la piratería actual y no está tomando las medidas adecuadas y que está siendo cómplice de la actuación de la piratería del robo de propiedad", aseveró el presidente de LaLiga, para el que la piratería "está generando unos 600-700 millones de euros menos de ingresos al fútbol español". El mandatario no escondió que este "es un momento muy complicado". "Y si no se lo toman en serio las autoridades políticas que legislan podemos ir a una crisis muy importante de los contenidos deportivos de élite, en este caso es el fútbol, en los próximos tres años", concluyó.

