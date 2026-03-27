De Carlos Lozano, a Belén Esteban. Lluvia de VIPs y una sonada ausencia en el 60 cumpleaños de Belén Rodríguez

Carmen Borrego y su familia formaron parte del grupo que acompañó a Belén Rodríguez durante la celebración de su sexagésimo aniversario, en una velada caracterizada por la presencia de figuras destacadas del entretenimiento español. El Museo Chicote de la Gran Vía madrileña acogió el evento el pasado 23 de marzo, según reportó el medio de comunicación. Este encuentro congregó a una amplia representación de colaboradores, concursantes de reality shows y presentadores asociados al universo Mediaset.

De acuerdo con la información difundida, la fiesta transcurrió en un ambiente animado tras la recuperación total de Rodríguez de un cáncer de garganta diagnosticado hacia finales de 2024. Este hito en su salud se sumó a un momento laboral favorable, impulsado por su paso por el concurso televisivo 'GH DÚO'. La homenajeada reunió a sus amigos más cercanos y conocidos populares, destacando la asistencia de Ion Aramendi junto a su esposa María Amores, así como Frank Blanco. Otros invitados citados por el medio incluyeron a Belén Esteban, Marta López, Antonio Rossi, Leticia Requejo, y Miguel Ángel Nicolás, así como concursantes que compartieron experiencias con Rodríguez en diversos programas, entre ellos Carlos Lozano y Sonia Madoc.

Durante la velada, Carlos Lozano entregó a Rodríguez un ramo de rosas rojas y blancas, lo que generó uno de los momentos más señalados del encuentro. La organización de la fiesta coincidió con la presencia de una tarta con forma de croissant gigante y actuaciones improvisadas entre los invitados; Belén Esteban, micrófono en mano, interpretó canciones animando a los asistentes, mientras Carmen Borrego y Sonia Madoc cantaron juntas el tema ‘Yo quiero bailar toda la noche’, conforme indicó el medio.

El medio especificó que Terelu Campos fue la ausencia más notoria en el evento. Según las declaraciones recogidas, Rodríguez aclaró que su amiga no pudo acudir por un problema de salud, manifestando: “Está mala que tiene un orzuelo en el ojo y la pobre pues no se podía maquillar”. La colaboradora recalcó la importancia de la reunión tras superar un año difícil: “Es una celebración después de un año muy duro como bien sabéis, y a celebrar la vida con la gente que quiero, que me quiere. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, pero espero que todo bueno porque estoy en plan muy positivo, y vienen los que están todos los días y los que han estado este año tan duro conmigo y con los que yo quiero celebrar”, recogió el medio.

Según lo publicado por la misma fuente, Rodríguez mencionó que no había elaborado ningún deseo concreto para el momento de soplar las velas. Explicó: “No lo he pensado porque la verdad es que ahora mismo estoy en un punto estupendo de mi vida que toco madera, pero tengo todo lo que quiero”.

En la celebración, Rodríguez lució una indumentaria compuesta por un minivestido negro con botonadura frontal, cinturón ancho, cazadora biker a juego, pañuelo al cuello y calzado de tacón alto metalizado. Estos detalles de vestimenta resaltaron entre los asistentes, quienes compartieron imágenes y testimonios sobre la jornada.

El medio consignó también las declaraciones de Rodríguez sobre la ausencia de Alejandra Rubio, quien recientemente anunció una pausa en su carrera televisiva tras comunicar su segundo embarazo en un programa. Rodríguez valoró la decisión de Rubio, considerando que con esta pausa “podrá exigir lo que antes no podía, que era no hablar de su familia, porque mientras tú estás colaborando pues tienes que hablar de ciertos temas y hay que saber dónde estás”. No obstante, fue crítica respecto al modo en que Rubio se despidió de sus compañeros: “Lo que no me parece bien es que se haya ido culpando a los compañeros de eso porque bueno, pues porque hay que aguantar el acero como hay que aguantar en todos los trabajos y si estamos allí es porque queremos, no culpando a los demás”. Rodríguez añadió también que espera el regreso de Rubio a televisión y mencionó la próxima publicación de su libro, agendada para el mes de mayo.

La celebración sirvió también como agradecimiento explícito a quienes acompañaron a la homenajeada durante su proceso de enfermedad. Frente a los asistentes, Rodríguez manifestó su gratitud y emocionó con un discurso en el que subrayó la relevancia del apoyo recibido. Según publicó el medio, la fiesta logró congregar a personalidades que la han acompañado tanto a nivel profesional como personal durante un periodo exigente, evidenciando la presencia de lazos forjados a lo largo de los años en el entorno televisivo.