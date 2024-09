Sheinbaum rechaza la invitación de Zelenski para visitar Ucrania y reafirma la neutralidad de México

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado la invitación del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para visitar su Kiev y ha reafirmado la neutralidad de su país tal y como viene reflejado en la Constitución. "No creo que eso vaya a ocurrir (...) Nosotros tenemos una política exterior que está definida en la Constitución", ha explicado Sheinbaum, quien tomará posesión de su cargo el próximo 1 de octubre, en declaraciones al periódico 'Excelsior'. La Constitución mexicana, ha remarcado, "es muy clara, muy noble y pacifista", por tanto, explica, la política exterior se amolda a estos tres preceptos. "Tiene que ver con buscar siempre una solución pacífica a cualquier conflicto y esa es nuestra posición y seguirá siéndolo", ha zanjado. Asimismo, ha recordado que, de acuerdo con la Constitución, siempre mantendrán relaciones "con los países que no han generado una política contra México". Desde la pasa década de los años 30, las relaciones internacionales de México se basan en el principio de neutralidad de la conocida como doctrina Estrada, en referencia al exministro de Asuntos Exteriores Genaro Estrada. La pasada semana, Zelenski dijo a través de la prensa mexicana que le hubiera gustado que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, hubiera tenido a bien visitar a Ucrania, trasladando posteriormente la invitación a Sheinbaum. "Esperamos que México, a nivel oficial, venga a visitarnos", dijo Zelenski, quien pidió a la nueva administración de Sheinbaum que reconociera que Ucrania está luchando por su independencia y que no apoyara a "los bárbaros rusos".

