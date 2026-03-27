OMS alerta del riesgo de transmisión comunitaria de mpox a menos que se contengan rápidamente los brotes existentes

Un aumento en la transmisión comunitaria del virus mpox en Europa relacionado con el clado Ib MPXV llevó a que países como Austria, Bélgica, Portugal, España, Reino Unido e Irlanda del Norte informaran sobre casos asociados a contactos sexuales entre hombres y persistencia de contagios en otros grupos. Según indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reciente informe de situación, los brotes activos requieren contención urgente para evitar una propagación sostenida en distintos entornos.

La OMS subrayó en su actualización epidemiológica que la transmisión de mpox continúa afectando a múltiples regiones, e identificó la transmisión de persona a persona como responsable principal de los nuevos focos en todos los continentes. El organismo advirtió que, si los brotes actuales no se controlan de manera rápida y eficaz, el riesgo de una transmisión comunitaria generalizada en distintos contextos se incrementa. Según reportó la OMS, la mayoría de los casos recientes se han producido tras contactos sexuales, afectando a población femenina y masculina, pero también a menores y a otros integrantes de núcleos familiares mediante transmisión dentro del hogar.

De acuerdo con el documento publicado por la OMS, existen 46 países con casos confirmados de mpox, sumando un total de 1.184 contagios verificados y un balance de cuatro muertos. Esto representa una tasa de mortalidad del 0,3 por ciento, agregó la organización. El 58,6 por ciento de los casos se registró en el continente africano, de acuerdo con lo expresado por la OMS. En la actualidad, 17 países africanos se encuentran en situación de transmisión activa, acumulando 907 casos y siete fallecimientos, detalló el informe. Entre esos países, destacan Madagascar, República Democrática del Congo, Kenia, Burundi y Liberia como los que notificaron la mayor cantidad de afectados durante el periodo contemplado.

Según lo reportado por la OMS, las regiones de América, África, Asia sudoriental y Pacífico occidental mostraron durante febrero una reducción de casos nuevos en comparación con enero. En cambio, Europa vivió un incremento en el número de contagios confirmados por mpox, resaltó la organización internacional. Esta tendencia diversa entre continentes fue confirmada por el mismo organismo al analizar los datos de vigilancia sanitaria procedentes de sus distintas áreas geográficas.

En cuanto al análisis por variantes del virus, la OMS comunicó que persiste la circulación de todos los clados conocidos de mpox. Además, Argentina, Austria y República Centroafricana notificaron por primera vez infecciones vinculadas al clado Ib MPXV, reveló el informe. El seguimiento de la propagación de este clado específico fue motivo de atención en el documento, pues está correlacionado con brotes recientes, sobretodo en la región europea.

El medio consignó que la transmisión comunitaria en Europa se asoció, en parte, a contactos sexuales entre hombres, aunque la infección también se informó en otros grupos, incluidos niños y personas expuestas en contextos domésticos. La OMS detectó un patrón de contagio predominante, aunque no exclusivo, en estos escenarios, según publicó en su reporte. Además, el organismo añadió que persisten infecciones tanto en países donde la enfermedad es endémica como en zonas de reciente aparición de brotes poblacionales.

Por último, la OMS enfatizó que los brotes activos y la diseminación en múltiples áreas geográficas demandan una respuesta coordinada para controlar la transmisión, remarcando la urgencia de interrumpir la cadena de los contagios actuales. De acuerdo con el organismo, la extensión y la naturaleza de los focos recientes requieren seguir intensificando la vigilancia epidemiológica y las medidas de contención en los países afectados.