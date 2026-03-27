López avanza que en la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada de 35 horas en la AGE

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha informado que la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) comenzará en la primera quincena de abril, coincidiendo con el periodo posterior a la Semana Santa. Según reportó elDiario.es, López detalló la puesta en marcha de esta medida durante una jornada organizada por ese medio, donde ratificó que el acuerdo cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de la función pública.

El titular de Transformación Digital y Función Pública subrayó que ya existen comunidades autónomas donde el personal funcionario realiza jornadas de 35 horas, tal como publicó elDiario.es, aunque en la AGE la aplicación se concretará en los primeros días de abril. Explicó que la medida forma parte de un acuerdo alcanzado con organizaciones sindicales y que se implementará tras la ratificación formal en la Mesa de Negociación de la AGE, en la que está prevista una reunión de la Secretaría de Función Pública este viernes.

De acuerdo con la información proporcionada por elDiario.es, tanto UGT como CCOO han expresado su apoyo al acuerdo, comprometiéndose a firmarlo en cuanto se presente formalmente. Por su parte, CSIF indicó que votarán afirmativamente siempre que el Gobierno garantice la implantación de la reducción horaria para la totalidad del personal de la Administración General del Estado.

La reducción a 35 horas semanales figura entre las reivindicaciones históricas del sector público y se encuentra implantada en diferentes territorios del Estado, según consignó elDiario.es. El ministro López remarcó que la coordinación con los distintos ministerios resulta esencial para aplicar este cambio en todos los ámbitos de la AGE, dado el impacto en la organización de servicios y la planificación interna de los distintos organismos estatales.

La Mesa de Negociación de la AGE es el órgano encargado de consensuar las condiciones laborales del conjunto de empleados estatales. Allí participan representantes del Gobierno y de los principales sindicatos, quienes discuten cuestiones como horarios, retribuciones y otras condiciones de trabajo. El acuerdo sobre la jornada de 35 horas ha sido largamente solicitado por distintas organizaciones sindicales, que ven en esta reducción horaria un avance hacia la conciliación y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, según publicó elDiario.es.

Desde el punto de vista organizativo, López afirmó que todos los ministerios deberán adaptar su operativa interna para cumplir con la nueva jornada, aspecto que requiere coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, conforme destacó el ministro en el evento de elDiario.es. La medida, al aplicarse en el conjunto de la AGE, abarca a funcionarios, personal laboral y otros empleados públicos, superando así los acuerdos puntuales que ya existen en algunas comunidades autónomas o sectores específicos.

ElDiario.es destacó que esta decisión se enmarca en el proceso de diálogo social mantenido entre el Gobierno y los sindicatos para modernizar la función pública y adaptar las condiciones laborales de los empleados estatales. La confirmación de la implantación a partir de abril responde tanto a la demanda sindical como al compromiso del Ejecutivo de solucionar en el corto plazo una petición planteada en sucesivas negociaciones.

De acuerdo con la información delDiario.es, la reunión convocada para este viernes entre el Gobierno y las organizaciones sindicales será determinante para suscribir el acuerdo y definir los detalles de su aplicación. UGT y CCOO han señalado que votarán favorablemente, mientras que CSIF pone como condición que la jornada de 35 horas beneficie a todo el personal de la AGE, sin excepciones, para ofrecer su aval.

La jornada laboral de 35 horas ya se aplica en la funcion pública de varias comunidades, aunque la situación en la AGE permanecía pendiente de un acuerdo nacional, explicó elDiario.es. El proceso de negociación, que involucra a miles de empleados públicos en todo el territorio estatal, se dirige a establecer condiciones homogéneas y a responder a las demandas que los sindicatos han defendido durante los últimos años.

La implementación en abril, validada por la mayoría de las centrales sindicales representadas en la Mesa de Negociación de la AGE, supondrá un ajuste relevante en la Administración General del Estado, lo que implica que todos los departamentos ministeriales tendrán la responsabilidad de adaptar sus servicios y recursos humanos a la nueva jornada. Según elDiario.es, el objetivo consiste en garantizar una transición adecuada que no afecte la prestación de servicios ni la atención a la ciudadanía.

La mesa negociadora culminará el proceso con la firma del acuerdo cuando finalice el encuentro de este viernes, conforme anunciaron las partes implicadas en el marco de las jornadas organizadas por elDiario.es. Las organizaciones sindicales consideran que este paso representa una respuesta a reivindicaciones laborales con impacto sobre la plantilla estatal, mientras que el ministro destacó la voluntad del Ejecutivo de atender las demandas del personal y modernizar la organización institucional.