Kuwait confirma daños en su principal puerto comercial tras un ataque con drones y misiles de crucero

La confirmación de que el puerto de Shuaij experimentó un “doble ataque” —con la combinación de drones y misiles de crucero— fue emitida por el Ministerio de Obras Públicas de Kuwait, que precisó que el incidente ocurrió al amanecer del viernes. Debido a este ataque, se registraron daños materiales en la principal infraestructura portuaria del país, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre víctimas humanas ni heridos. De acuerdo con lo informado por la Autoridad Portuaria de Kuwait a través de un comunicado en sus plataformas digitales y según consignó el medio que difundió la noticia, los equipos de emergencia activaron de inmediato los protocolos habituales establecidos para situaciones de este tipo, en coordinación con otras entidades gubernamentales responsables de la seguridad.

El ataque se produjo en un contexto regional caracterizado por una escalada de tensión derivada de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes, según describió la fuente citada. Irán, por su parte, ha respondido con acciones militares que incluyeron el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a intereses estadounidenses en Oriente Próximo, entre ellas instalaciones militares. Kuwait, según reportó la fuente, indicó que ha logrado interceptar y destruir decenas de proyectiles dirigidos hacia su territorio, atribuyendo el origen de estos artefactos a las fuerzas iraníes.

En relación al ataque puntual contra el puerto de Shuaij, la Autoridad Portuaria detalló que este “fue atacado al amanecer por drones enemigos”. En ese primer comunicado, recogido por la fuente original de la noticia, se indicaba expresamente que la evaluación inicial solo había detectado la existencia de daños en las instalaciones y que no se reportaban heridos ni fallecidos. En su declaración, la autoridad portuaria subrayó que los “procedimientos de emergencia establecidos en tales casos se activaron en coordinación con las autoridades competentes”.

Casi simultáneamente, el Ministerio de Obras Públicas del país confirmó la versión de los hechos e hizo hincapié en que no se identificaron víctimas, pese al impacto sufrido por la infraestructura logística nacional. Aunque no se ha producido pronunciamiento oficial del gobierno de Irán sobre el ataque o su posible implicación, el incidente se contextualiza dentro de los ataques regionales que ese país ha lanzado como represalia ante la intervención militar estadounidense e israelí.

En los últimos días, la situación en Oriente Próximo muestra un incremento en los intercambios de ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Tal como amplió la fuente inicial, estos hechos tienen lugar mientras se desarrollan conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán que buscan la reactivación de un acuerdo nuclear, lo cual añade un elemento de presión a la coyuntura regional. El ataque al puerto de Shuaij representa el impacto directo de estas hostilidades sobre la infraestructura económica y logística de terceros países ubicados en la zona de conflicto.

El puerto de Shuaij, considerado la principal terminal comercial marina de Kuwait, juega un papel clave en las importaciones y exportaciones del emirato. No obstante, el ataque y los daños sufridos por el recinto ratifican la vulnerabilidad de los centros logísticos ubicados cerca de áreas de tensión. Según reportó la fuente original, las operaciones de emergencia continúan, junto a la evaluación detallada de la magnitud de los desperfectos causados por el impacto de los drones y misiles.

Las autoridades nacionales mantienen dispositivos de vigilancia y defensa activos, como respuesta tanto al incidente en Shuaij como a la amenaza latente de nuevos ataques en el marco de la crisis prolongada en Oriente Próximo. La ausencia de víctimas en el ataque se menciona como una de las prioridades logradas, según las comunicaciones oficiales recogidas por el medio que publicó la noticia.

Hasta ahora, la información vehiculada por las instituciones kuwaitíes se centra en la estabilización de la situación en el puerto y en el seguimiento de los daños estructurales, en tanto se coordina con organismos internacionales y fuerzas aliadas para reforzar las medidas de prevención ante nuevos riesgos de ataques relacionados con el conflicto regional.