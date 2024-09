Previa del AS Mónaco - FC Barcelona

El FC Barcelona emprende en el Stade Louis II de Mónaco su nueva aventura en la Liga de Campeones, esta vez con sensaciones e ilusión renovadas con la nueva era de Hansi Flick que tan bien ha empezado en LaLiga EA Sports, pero para trasladar esa apuesta a nivel continental deberán hacer frente a un AS Mónaco que también ha arrancado muy bien y que este verano se llevó el Trofeu Joan Gamper de la capital catalana. No será un estreno fácil el del Barça de Flick en la 'Champions'. Podría parecerlo, a tenor de que en su historia al equipo 'culer' se le ha dado bien el monegasco, pero el gran arranque en la Ligue 1 de los del Principado les da más alas, más allá de haber ganado ya el Gamper, a los rivales de este incipiente nuevo proyecto blaugrana. En el otro lado de la balanza, si el Barça es capaz de asaltar el Louis II, la apuesta por llevar el gran arranque liguero a esta nueva 'Champions' se reforzará y tendrá todavía más valor. Eso sí, es solo un partido, el primero, y pase lo que pase no tendrá demasiado trascendencia, ni para bien ni para mal. Con el 0-3 del Gamper en mente, con un Barça que estaba mucho más en construcción que el AS Monaco, no queda tan lejos y algo habrá aprendido de aquello un Hansi Flick loado por muchos, cuya manera de llevar el grupo parece ser la correcta y que, con 5 victorias en sendas jornadas de Liga, ha llevado al Barça a liderar LaLiga EA Sports con solvencia. Pero el Mónaco también ha empezado bien, con tres victorias y un empate, y es tercero a 2 puntos del líder de la Ligue 1; el PSG de Luis Enrique. Así que será un bonito duelo entre dos equipos en forma, que se conocen algo y que se tienen ganas, para empezar una 'Champions' en la que el Barça quiere recuperar el terreno perdido en las últimas temporadas. De momento, el técnico monegasco, el austriaco Adi Hütter, se muestra prudente y mirando a varios focos ofensivos 'culers'. "No es fácil defenderse contra ellos, hay que hacerlo en equipo y asegurarse de que todo el mundo esté alineado. El equipo tiene que ser muy valiente y darlo todo, porque no sólo hay que sacar del partido a Lamine Yamal, sino también a Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres... Esa es la clave", comentó en la previa. Llega con bajas el Barça, las de Ronald Araujo, Marc Bernal, Fermín López, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gavi y Dani Olmo, el gran fichaje del verano que ha empezado como un tiro a nivel goleador pero que se lesionó en el último choque de los 'culers', el triunfo en el derbi catalán contra el Girona FC en Montilivi (1-4). Fue el único 'pero' de un duelo en el que el Barça demostró que cree en sí mismo y donde cogió aire para este duelo en Mónaco. Además, Flick recupera a Ansu Fati, el único de los jugadores lesionados que venían entrenando con el grupo que recibió el alta médica. Últimamente parece un 'juguete roto', ya que las lesiones le hicieron pasar de ser el 'nuevo Messi' a ser carne de cesión pero, superada la última incidencia médica, quiere demostrar al alemán que puede tener peso en este nuevo Barça que sueña con recuperar un cetro europeo que no tiene desde 2015. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. AS MÓNACO: Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; y Embolo. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres;y Lewandowski. --ÁRBITRO: Allard Lindhout (NED). --ESTADIO: Stade Louis II. --HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.

Compartir nota: Guardar Nuevo