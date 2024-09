La Reina Letizia estrena una original camisa con aberturas de Victoria Beckham

Tres días después de cumplir 52 años, y de celebrar un día tan especial disfrutando de una noche de cine para dos con el Rey Felipe VI, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial. Lo ha hecho en Cantabria, donde ha inaugurado el Curso Escolar 2024/2025 de Formación Profesional en el IES 'Doctor José Zapatero Domínguez' en Castro-Urdiales. Y lo ha hecho sorprendiendo con un arriesgado estreno con el que ha vuelto a demostrar que a pesar de que prefiere que se hable de su labor que de sus looks, se ha convertido en todo un icono de estilo. Confirmando que es una seguidora de los diseños de Victoria Beckham -inolvidable el vestido verde con drapeados que lució en Londres en los actos previos a la coronación del Rey Carlos III en mayo de 2023-, la Reina ha confiado de nuevo en la británica para dejarnos sin palabras y conseguir un sobresaliente con un outfit 'working girl' tan original como favorecedor. La protagonista de su look, una camisa de rayas azules y blancas con un atrevido escote tipo cut-out en la parte superior, de la colección cápsula que la mujer de David Beckham ha diseñado para Mango y que, desgraciadamente ya no está disponible, ya que con un precio de 120 euros se agotó en tiempo récord. Una prenda que ha combinado con un pantalón negro tobillero de corte recto, y unas sandalias de tacón sentato en el mismo tono de la firma Hugo Boss que también tiene en blanco y que le hemos visto en sus últimas apariciones, puesto que son cómodas y perfectas para el neuroma de Norton que padece en los pies y a la par elegantes y perfectas para cualquier ocasión.

