España supera los 500.000 donantes inscritos en el Registro de Donantes de Médula Ósea

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), que gestiona la Fundación Internacional Josep Carreras, ha superado los 500.000 donantes inscritos en España desde que se puso en marcha en el año 1991, lo que ha servido para llevar a cabo 13.576 trasplantes para pacientes de todo el mundo. "Esta cifra era un de los objetivos dentro del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO). Superar este medio millón supone que en poco más de diez años hemos quintuplicado el número de personas inscritas dispuestas a donar médula ósea para aquellos que, en cualquier lugar del mundo o en nuestro país, necesitan un trasplante y no cuentan con un donante compatible dentro de su entorno familiar", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante un acto institucional en el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el 21 de septiembre. En este sentido, el director del REDMO de la Fundación Josep Carreras, Sergi Querol, también ha aplaudido los datos publicados. "Esta cifra supone un hito que al principio parecía imposible o muy lejano, pero hemos superado el medio millón de donantes. En este tiempo se han beneficiado mas de 13.500 pacientes en todo el mundo de esta labor solidaria", ha resaltado. Así, en 2024, se han dado de alta 20.872 donantes en el REDMO, un 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, lo que la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha atribuido al éxito de la campaña 'Match Tour: Un tour por el amor, el amor por la vida', que se llevó a cabo en el último trimestre de 2023 en el marco del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO) para atraer la atención de personas de entre 18 y 40 años, especialmente varones. Asimismo, el PNMO permitió en 2023 trasplantar a 637 pacientes en España a partir de un donante no familiar y del que se han beneficiado más de 6.000 pacientes desde 2012. Con estos datos, la ministra se ha mostrado satisfecha con el PNMO, a la vez que ha agradecido el papel de los donantes. "Quiero reiterar nuestro agradecimiento enorme, nunca suficiente, para todas las personas que donan médula ósea a sus familiares y aquellas que también donan a pacientes desconocidos y que nunca van a tener la oportunidad de conocer", ha expresado. De cara al futuro, la ministra ha adelantado que "la ONT y la Fundación Internacional Josep Carreras contra la leucemia (FIJC), junto con las comunidades autónomas y el resto de actores del PNMO, trabajan ya en el diseño del próximo plan con nuevos objetivos, como aumentar el número de donantes registrados, pero atendiendo a la diversidad de la población actual". DONANTES MÁS JÓVENES Por su parte, Sergi Querol ha insistido en la necesidad de incorporar donantes más jóvenes al REDMO, ya que "la evidencia científica muestra una mayor probabilidad de éxito del trasplante de médula ósea cuando el donante es joven". El director del REDMO ha recordado que el 51 por ciento de los donantes inscritos son menores de 40 años y que la media de edad de los donantes incorporados en 2023 fue de 27 años, según recoge la memoria del REDMO. Además, Querol espera que más hombres se inscriban al REDMO, ya que en la actualidad el 60 por ciento de las personas que han participado son mujeres. También, entre las prioridades, está la capacidad de encontrar un donante en el registro español para el paciente residente en España, que en la actualidad se cifra en el 28 por ciento y los expertos consideran que debería progresar hasta el 35 por ciento. EL REDMO ES EL SEXTO REGISTRO CON MÁS VOLUMEN EN EUROPA El REDMO fue creado por la FIJC en 1991, con el objetivo de identificar donantes compatibles para pacientes en necesidad de un trasplante de médula ósea que no cuenten con un donante adecuado entre sus familiares. Su pleno desarrollo se alcanzó en 1994, con su integración en el Sistema Nacional de Salud, mediante la firma del primer Acuerdo Marco entre la FIJC, el Ministerio de Sanidad y la ONT, que se renueva periódicamente desde entonces. En el mundo existen más de 42 millones de donantes de médula ósea registrados en los 106 registros que forman parte de la World Marrow Donor Association (WMDA), de la que forma parte REDMO con sus más de 500.000 donantes actuales. Cuando un equipo médico solicita la búsqueda de un donante de médula ósea, el REDMO inicia dicha búsqueda entre todos los registros de la WMDA. En términos de volumen de donantes inscritos, el REDMO se mantiene en la sexta posición en Europa y en la 13ª posición mundial. En efectividad, el REDMO ocupa la quinta posición en Europa, con una donación efectiva por cada 1.250 donantes registrados.

