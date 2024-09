Comisión del Parlamento venezolano presenta una resolución para pedir al Gobierno la ruptura con España

La comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela ha presentado este martes ante la Cámara una propuesta de resolución para instar al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro a "evaluar" la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. El documento, leído por el diputado Roy Daza, rechaza "categóricamente" en un primer punto "la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España" y exhorta a Madrid a "respetar las decisiones del pueblo venezolano, que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela". En un segundo punto, insta al Gobierno venezolano a "evaluar en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada por el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana". En el texto también se reitera que "la decisión grosera e injerencista" adoptada por Madrid "pretende desconocer la institucionalidad democrática del país y la voluntad soberana de todo un pueblo que legítimamente" eligió al actual mandatario, Nicolás Maduro, "como presidente reelecto". Así, asegura que el país latinoamericano no aceptará "que ningún gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya" en los "asuntos internos" de Venezuela, que es "un país libre soberano e independiente". El texto asegura además que "durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos" que, junto con "la derecha venezolana", han "promovido golpes de estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización", incluyendo "las acciones fascistas de los días 29, 30 y 31 de julio". El diputado Daza ha informado ante la Asamblea Nacional que esta propuesta será presentada a la Secretaría a fin de que pueda ser considerada. Esto se produce después de que el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, instara a los diputados a aprobar una resolución de este estilo. El Congreso español, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV, aprobó la pasada semana una proposición no de ley de los 'populares' en la que se insta al Gobierno a reconocer a González, refugiado desde el domingo en España, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Esto se produce además después de la detención de dos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, acusados por Caracas de tener "vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia" español, así como con figuras cercanas a la oposición que estarían preparando un plan para asesinar a Maduro. El Gobierno ha rechazado "rotundamente" cualquier insinuación de que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela y afirma que los dos españoles detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal.

