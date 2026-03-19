Accenture gana 1.584 millones en su segundo trimestre, un 2% más que hace un año

Las previsiones para el ejercicio fiscal de Accenture permanecen estables, aunque la empresa ha ajustado ligeramente sus proyecciones de ingresos situando el crecimiento estimado entre el 3% y el 5%, en comparación con la horquilla previa de entre el 2% y el 5%. Según informó el medio, la multinacional de servicios profesionales logró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.825 millones de dólares, equivalentes a unos 1.584 millones de euros al tipo de cambio actual, lo que representa un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

De acuerdo con lo publicado, Accenture ha visto crecer sus ingresos globales hasta superar los 18.000 millones de dólares, cerca de 15.615 millones de euros, lo que implica un aumento del 8% en relación a los resultados obtenidos doce meses antes. Los costes de la empresa también experimentaron un incremento interanual del 7%, alcanzando los 15.550 millones de dólares, unos 14.500 millones de euros. Este aumento en los costes se presenta en un contexto de expansión de las actividades y un volumen mayor de pedidos en distintos segmentos y regiones.

El medio detalló que, por áreas de negocio, el segmento de producto aportó la cifra más importante, generando 5.476 millones de dólares o 4.750 millones de euros. En segundo lugar se posicionó la división de salud y servicios públicos, con ingresos estimados de 3.670 millones de dólares, equivalentes a 3.184 millones de euros. El área de servicios financieros sumó 3.395 millones de dólares, lo que supone unos 2.945 millones de euros, mientras que el segmento de medios y tecnología reportó una facturación de 3.090 millones de dólares, aproximadamente 2.680 millones de euros. Por último, el segmento de recursos cerró el periodo con 2.411 millones de dólares, casi 2.090 millones de euros. Todos los sectores de actividad presentaron incrementos en sus ingresos respecto al año anterior.

Al analizar los resultados por regiones, la actividad de Accenture en América acumuló ingresos por 8.896 millones de dólares, es decir, 7.713 millones de euros, consolidándose como su mercado más relevante. El bloque formado por Europa, Oriente Próximo y África aportó 6.569 millones de dólares, lo que supone 5.695 millones de euros, mientras que Asia Pacífico alcanzó los 2.578 millones de dólares, equivalentes a 2.235 millones de euros. Según publicó el medio de comunicación, el crecimiento de los ingresos se dio de manera sostenida en todas las zonas geográficas donde opera la compañía.

Julie Sweet, presidenta y consejera delegada de Accenture, declaró que la empresa logró un récord de nuevos pedidos en el segundo trimestre, alcanzando los 22.100 millones de dólares (19.159 millones de euros), cifra que incluye un máximo histórico de 41 clientes con pedidos superiores a los 100 millones de dólares (86 millones de euros). La directiva destacó además que los ingresos superaron las previsiones internas y que la empresa continuó aumentando su cuota en un entorno competitivo. Sweet remarcó que se han observado avances en todos los segmentos y regiones, manteniendo un ritmo de crecimiento estable.

Según consignó el medio, las proyecciones de ingresos de Accenture para este año fiscal presentan una horquilla ahora más acotada, con un crecimiento de entre el 3% y el 5%, en contraste con la banda más amplia que se manejó anteriormente. En relación a los beneficios diluidos por acción, la compañía amplió sus expectativas de crecimiento respecto a las previsiones de diciembre pasado y sitúa dichas ganancias entre los 13,25 dólares y los 13,50 dólares por acción, es decir, entre 11,49 y 11,71 euros.

Por otra parte, la multinacional comunicó la distribución de un dividendo por acción de 1,63 dólares, equivalentes a 1,41 euros. Este reparto supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. El medio subrayó que estos resultados globales se lograron en un contexto de mayores ingresos y un récord en la captación de nuevos pedidos, lo que sostiene el ritmo de expansión de la empresa tanto en sectores tradicionales como en nuevas líneas de negocio.

La información publicada indica que el desempeño financiero de Accenture en el trimestre mostró señales de solidez tanto por la vía del crecimiento de los ingresos como por la captación de grandes clientes, factores que influyen en la estrategia de la compañía de mantener las previsiones para el año en curso. El reporte colectivo de todas las divisiones y regiones muestra una tendencia al alza, con incrementos destacados tanto en los mercados consolidados como en aquellos en expansión. La combinación de mayores ingresos, récord de pedidos y un incremento en el dividendo por acción define el balance presentado por la firma de servicios profesionales en este segundo trimestre fiscal.