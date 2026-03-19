Ana Obregón, entre lágrimas en su 71 cumpleaños: "Desde que no está mi niño yo no lo celebro"

El gesto de Ana Obregón al recibir el abrazo de su nieta, Ana Sandra, durante la celebración de su cumpleaños número 71 se convirtió en el momento más destacado de la jornada, según publicó el medio que siguió de cerca la conmemoración. La actriz y presentadora expresó que ese fue su mayor regalo y reconoció la emoción que le produjo el afecto de la pequeña, en un día marcado por sentimientos encontrados. Esta jornada estuvo aún teñida por la ausencia de su hijo Aless Lequio, fallecido hace cuatro años, lo que ha cambiado profundamente la manera en que vive cada aniversario.

Tal como consignó la prensa, Ana Obregón compartió ante las cámaras la trascendencia que la pérdida de Aless continúa teniendo para ella. Explicó que, desde el fallecimiento de su hijo, ha dejado de realizar celebraciones habituales y ha optado por encuentros familiares más íntimos. Obregón comentó: “Desde que no está mi niño yo no lo celebro, pero hoy vienen mis hermanas, mis hermanos y espero que Anita me cante cumpleaños feliz”. La artista se mostró visiblemente afectada mientras expresaba estas palabras, reflejando la dificultad de festejar sin la presencia de su hijo.

El medio también detalló que Obregón ha elegido mantener la normalidad en estas fechas, rodeándose de sus familiares más cercanos. Relató que este entorno le brinda el principal apoyo emocional ante la complejidad de celebrar ocasiones señaladas tras la pérdida de su hijo. Por otro lado, la actriz señaló que, aunque Aless permanece a diario en sus pensamientos y su ausencia pesa en cada celebración, su nieta Ana Sandra se ha convertido en un motivo especial de alegría en los últimos años. “El regalo más especial ha sido el abrazo de mi niña, que me ha abrazado. Me he emocionado mucho. Es que estoy un poco emocionada”, declaró Obregón, citada por el medio.

Además del entorno familiar inmediato y el papel que cumple su nieta en los actuales momentos de felicidad, Obregón resaltó otra buena noticia familiar. Mencionó la llegada del primer hijo de su sobrino Javier, señalando que este acontecimiento ha traído alegría colectiva en el hogar: “Mi hermano está feliz y Paloma. Están todos felices. Toda la familia, ya nos toca algo bueno”, explicó con satisfacción. Según la cobertura periodística, la familia considera este nacimiento como un punto esperanzador después de años complejos.

La información proporcionada por el medio indica que Ana Obregón optó este año por celebrar con discreción, sin eventos multitudinarios ni exposiciones públicas a gran escala. Este nuevo aniversario, reportó la fuente, representó para la presentadora una ocasión para tomar distancia de las grandes fiestas y centrarse en el afecto de quienes la rodean. Además, la propia Obregón reconoció que, a pesar del ineludible vacío por la ausencia de Aless, momentos como el abrazo de su nieta y las noticias positivas en su familia contribuyen a darle sentido a las pequeñas alegrías cotidianas.

A lo largo de las últimas fechas especiales, Obregón ha reiterado ante los medios que las reuniones familiares y el acompañamiento de sus seres queridos le han permitido afrontar circunstancias difíciles. El año pasado, señaló el medio, ya había explicado que, aunque intenta mantener una actitud positiva, la huella que dejó la marcha de Aless sigue condicionando cada momento relevante de su vida. Desde entonces, contó la actriz, busca refugio en los lazos familiares y en la cercanía de quienes comparten con ella estas experiencias.

Durante las celebraciones, la presentadora manifestó que la presencia de su familia actúa como sostén en los momentos más duros. Según la cobertura periodística, Obregón subrayó que estos lazos la ayudan a sobrellevar la tristeza y mantener viva la memoria de Aless. Así, aunque la jornada estuvo marcada por la nostalgia, la propia actriz expresó gratitud por las muestras de cariño recibidas, en especial las provenientes de sus nietos y la reciente incorporación al círculo familiar.

La prensa también hizo referencia a la actitud de Obregón ante las cámaras, donde se esforzó por mostrar una sonrisa para agradecer los gestos de afecto durante el día, pese a que la emoción y las lágrimas afloraron ante el recuerdo de su hijo. La actriz explicó que intenta disfrutar de las nuevas alegrías que le ofrece su familia, al tiempo que sigue afrontando el dolor por la pérdida de Aless.

En esta ocasión, según el medio, la fecha simbolizó para Ana Obregón la coexistencia de la tristeza de la ausencia y el alivio que representa el apoyo familiar. La artista reiteró la importancia de su círculo cercano y celebró las buenas noticias que revitalizan el ánimo de los suyos después de un prolongado periodo de dificultades emocionales. De este modo, la cobertura periodística reflejó cómo la artista transita el duelo y encuentra en los vínculos familiares y los nuevos nacimientos un punto de esperanza y compañía.