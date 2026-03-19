Siria y fuerzas kurdas acometen un intercambio de 300 prisioneros tras el alto el fuego de enero

Ahmed al Hilali, encargado de supervisar la ejecución del reciente acuerdo alcanzado entre Damasco y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), confirmó el inicio de los intercambios de prisioneros que siguen a la tregua establecida a finales de enero. Según consignó la agencia estatal de noticias SANA y reportó el medio, este proceso ha supuesto la liberación simultánea de aproximadamente 600 detenidos, en ambas direcciones, entre el Gobierno central sirio y la administración kurda en el noreste del país.

De acuerdo con la información publicada por la agencia SANA, los intercambios incluyeron la llegada de 300 prisioneros liberados por las autoridades centrales a la ciudad de Hasaka. Estos individuos provenían de diversas ciudades y regiones como Kobane, Afrín, Deir Ezzor, Al Shadadi y Alepo, lugares en los que habían sido detenidos durante el más reciente ciclo de hostilidades entre fuerzas del Gobierno y combatientes kurdos. Paralelamente, las FDS autorizaron la excarcelación de una cantidad igual de reclusos, quienes permanecieron bajo su custodia en establecimientos penitenciarios situados en Qamishli y Hasaka. Tras su liberación, estas personas fueron trasladadas hacia Shadadi, en una operación que marca uno de los primeros pasos concretos de la aplicación del acuerdo.

El acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno sirio, representado por Ahmed al Shara, y las FDS contempla no solo la interrupción de las acciones militares, sino también reformas que afectan tanto a la estructura de las fuerzas armadas como a la gobernanza política en el noreste sirio. Según informó SANA, el texto suscrito prevé la integración progresiva de combatientes kurdos en el ejército regular sirio. Este proceso de convergencia militar apunta a modificar el equilibrio de fuerzas en la región y a fortalecer la coordinación entre los dos principales actores presentes en el noreste del país.

En el plano político, el acuerdo busca facilitar que las instituciones de autogobierno kurdo, que han mantenido cierta autonomía administrativa en años recientes, se incorporen al marco legal y normativo de Siria. Según detalló la agencia SANA, el objetivo es asegurar que las autoridades kurdas del noreste de Siria participen en las estructuras del Estado sirio, regularizando así su estatus frente al Gobierno central.

El proceso de intercambio forma parte de una serie de medidas destinadas a reducir la tensión entre Damasco y las FDS después de un periodo intenso de enfrentamientos. El medio SANA señaló que los prisioneros liberados por ambas partes estuvieron retenidos en el contexto de la última escalada militar y que su excarcelación responde tanto al compromiso de implementar la pacificación como a la búsqueda de confianza mutua entre los antiguos adversarios.

La agencia SANA también informó que estas acciones llegan en un contexto de negociaciones más amplias entre el Gobierno sirio y los representantes kurdos, quienes han reclamado durante años mayor autonomía y participación en la política nacional. La liberación simultánea de centenares de prisioneros representa un gesto significativo dentro de este proceso de entendimiento, en el que se discuten además otras medidas relacionadas con la seguridad regional y la administración civil.

El acuerdo, según fuentes citadas por SANA, busca sentar las bases para la normalización de relaciones y la reestructuración de la administración en el noreste, una zona afectada históricamente por la fragmentación política y los enfrentamientos armados. Las autoridades involucradas en el proceso expresaron que la continuidad del alto el fuego y la implementación de las reformas dependerán del cumplimiento de las condiciones pactadas en el texto acordado entre ambas partes.

De acuerdo al reporte, el futuro de la relación entre el Gobierno de Ahmed al Shara y las FDS se perfila ahora alrededor de la integración militar, la colaboración administrativa y la estabilidad en la región, elementos que ambos actores consideran esenciales para avanzar hacia una solución más permanente a las disputas internas en Siria. El proceso de excarcelación iniciado este jueves marca el primer paso visible de un pacto que podría redefinir la dinámica política y militar en la zona, especialmente en lo relativo al estatus de las fuerzas kurdas y su papel en la reconstrucción del país.