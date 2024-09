Carlo Costanzia estalla ante las cámaras: "¿No sois periodistas? Informaros!"

Tras varias semanas alejado del foco mediático, la polémica rodea de nuevo a Carlo Costanzia. Y es que a pesar de que se esperaba su presencia en el desfile de la nueva colección que Mar Flores ha diseñado para la firma Malne, el actor no estuvo al lado de su madre en uno de los días más especiales de su carrera. Era Alejandra Rubio, con la que el próximo diciembre se convertirá en padre de su primer hijo, la que este lunes justificaba en 'Vamos a ver' la sonada ausencia de su novio en el evento. "Es tan simple como que Carlo estaba trabajando. Estaba previsto que acabase a una hora, pero se retrasó, acabó 15 minutos después de que empezase el desfile y no llegó, aunque lo tenía todo preparado y se quedó fastidiado" explicaba, revelando así que el hijo de Mar Flores tiene un nuevo trabajo del que sin embargo prefirió no revelar ningún detalle. Tras esta noticia de su nuevo empleo que ha sorprendido a propios y a extraños, Carlo ha reaparecido muy enfadado y ha estallado contra la prensa al preguntarle por qué no acudió al desfile de su madre: "¿No lo ha dicho ya Alejandra en la tele? ¿No lo ha dicho ya cuarenta veces que tenéis que preguntar cuarenta veces lo mismo? Tengo que sacar por aquí a la perra. ¡Mirad la tele, mirad las cosas! ¡Qué repetís y repetís las cosas cuarenta veces!" explotaba a gritos tras intentar dar esquinazo a las cámaras intentando salir por el garaje de la casa en la que vive con su novia con su mascota. "Otra vez, no me dejáis ni que la perra haga pipí, macho" ha añadido antes de arremeter contra los reporteros. "Ya lo explicó ayer Alejandra. Informaros, ¿no sois periodistas? Informaros bien de las cosas y ahora dejadme por favor con la perra que si no me meto para adentro" ha advertido, marchándose muy molesto sin revelar en qué consiste su nuevo trabajo.

