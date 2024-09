WhatsApp para Android ya permite mencionar a otros usuarios en las actualizaciones de estado

WhatsApp ha comenzado a desplegar una nueva versión de la aplicación para Android que permite a los usuarios mencionar a otros en las actualizaciones de Estado, unas etiquetas que no se muestran en el contenido compartido, sino que solo pueden visualizarlas las personas citadas. Las actualizaciones de Estado llegaron al servicio que desarrolla Meta en 2017, cuando comenzó a permitir a los usuarios compartir fotografías, vídeos o GIFs, que desde entonces y hasta ahora se muestran en la plataforma durante 24 horas. Una vez concluido ese plazo, desaparecen. Actualmente, WhatsApp permite añadir en estos contenidos tanto 'stickers' como texto, así como editarlos con la herramienta de lápiz con diferentes grosores de trazo. También es posible publicar varios estados a la vez y configurar su privacidad. En marzo de este año, WABetaInfo advirtió que WhatsApp estaba lanzando una actualización a través del Programa Beta de Google Play para dispositivos Android, que incluía una nueva posibilidad relacionada con los Estados. En concreto, la versión 2.24.6.19, a la que tuvieron acceso los probadores de la 'app', permitía etiquetar a otras personas de forma privada en las actualizaciones de estado. Esta funcionalidad ahora ha comenzado su despliegue global con la versión 2.24.20.3, disponible a través de Google Play Store de Android. Este portal, que ha accedido a esta opción, ha indicado que WhatsApp ha incorporado un botón para mencionar a otros usuarios, situado en la barra inferior de la interfaz de Estados y representado con el icono de la arroba ('@'). Una vez se mencione a un contacto en un contenido, éste recibirá una notificación informándole de que se le ha etiquetado en un contenido efímero. Esto, no obstante, es privado, de manera que otras personas que visualicen dicho vídeo o imagen no podrán ver a quién se ha mencionado, para garantizar que la interacción sea confidencial entre el usuario y su contacto. WABetaInfo también ha dicho que los contactos mencionados siempre recibirán la actualización de estado, independientementa de la configuración de privacidad del remitente. Incluso si el contacto mencionado no puede ver otras actualizaciones de estado debido a configuraciones de privacidad específicas, sí podrán visualizar esos estados. Asimismo, al igual que sucede en Instagram, las personas etiquetadas podrán compartir esas actualizaciones de estado con sus propios contactos, para ampliar el alcance del contenido. En este caso, la identidad del creador original permanecerá oculta. Esta funcionalidad ya está al alcance de algunos probadores beta que instalen la última actualización de WhatsApp para Android. La versión final para el resto de usuarios llegará a dispositivos con este sistema operativo en las próximas semanas.

