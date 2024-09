Laura Escanes se reafirma en su reproche a Álvaro de Luna tras confesar que está "hasta los huevos"

Fue en octubre de 2023 cuando, tras un año juntos, Laura Escanes y Álvaro de Luna ponían fin a su historia de amor. Y aunque la influencer nunca ha hablado abiertamente de los motivos de su ruptura, no oculta que no guarda un buen recuerdo del cantante. De ahí su estallido hace unos días ante las informaciones de que había asistido a uno de sus conciertos este verano: "Estoy hasta los huevos. No he ido a ningún concierto, no sé de dónde ha salido, bueno sí, me lo puedo imaginar" afirmaba muy molesta ante las cámaras de Europa Press, dejando entrever que habría sido el sevillano quien habría filtrado la noticia para tener protagonismo. Lejos de quedarse ahí, Laura dejaba claro que no se da "por aludida" por las letras de las últimas canciones de Álvaro hablando de su relación, ya que como asegura decepcionada "la realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, pues que cuente lo que le dé la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad". Unas declaraciones de las que no se arrepiente en absoluto, como ha confesado en la fiesta que Chiara Ferragni ha organizado con motivo de su visita a Madrid como embajadora de la nueva gama capilar de la marca 'Goa Organics': "Hoy estoy más modosita que el otro día, pero cuando se habla desde el corazón, muchas veces es verdad que se dice lo que se siente, tampoco podemos... no pasa nada. Me fui un poco rayada a casa, te tengo que decir, pero luego pensé, mira, al final yo me sentía así, lo he dicho así, tampoco he faltado el respeto a nadie, o sea que... Es lo que he sentido". "Si no nos reímos de nosotros mismos lo van a hacer los demás y te va a afectar muchísimo más, así que... Yo siempre digo: cuando hay un drama, tengo dos opciones, o tirar de humor o quedarme en el drama, y el drama ya... Atrás, por favor" añade, reconociendo que en estos momentos su mejor terapia para sobrellevar las polémicas son "mi niña, mis amigas, toda la familia... Estar bien rodeada cura el corazón". Y hablando de si este músculo late especialmente por alguien tras los rumores de relación con Juan Betancourt -que como deja claro es solo un amigo a pesar de que este verano hayan compartido numerosos planes juntos- Laura confiesa que "estoy tan bien y tan tranquila que es que no pienso en eso, de verdad, tengo tantos proyectos en mente, profesionales, estoy también con mi hija... Creo que no tendría ni tiempo". "Si me vuelvo a enamorar supongo que iría con más cuidado, pero a lo mejor luego me enamoro perdidamente y me sale gritarlo a los cuatro vientos, nunca digas esto o no beberé, porque nunca sabes lo que va a pasar" reconoce. Si con Álvaro de Luna no hay ningún tipo de relación ni tampoco se plantea llegar a ser amigos, con su exmarido y padre de su pequeña Roma (5), Risto Mejide, las cosas son muy diferentes. "No hay que ser amigos de las exparejas, pero a él siempre respeto infinito y, evidentemente, le quiero mucho. Es parte de mi familia, de otra manera, pero lo es, y eso va a ser así toda la vida" asegura. Y tal es el respeto por el presentador, que prefiere no pronunciarse sobre su vida privada tras su polémica ruptura con Natalia Almarcha: "Yo creo que en ese sentido yo poco tengo que decir, pero... él es suficientemente mayor y la prioridad es su hija, entonces eso no me hace sufrir en ningún momento la verdad" sentencia.

