LaLiga y los clubes se vuelcan en la lucha contra el bullying con la campaña 'Un equipo no deja a nadie solo'

LaLiga VS, plataforma que lucha para erradicar el odio dentro y fuera de los estadios y que la temporada pasada se centró en el racismo, abre ahora una nueva línea de actuación contra el bullying coincidiendo con el arranque del curso escolar y con la campaña 'Un equipo no deja a nadie solo', según un comunicado. La iniciativa hace un llamamiento a los valores esenciales del fútbol: el espíritu del deporte colectivo, la unión, la fuerza del conjunto o la deportividad y apela a los niños para que no sean meros observadores pasivos ante el acoso, sino que se unan y enfrenten el problema demostrando que el poder del equipo puede reducir los casos de acoso apoyando a las víctimas. Bajo el concepto 'Un equipo no deja a nadie solo', nace esta campaña centrada en "visibilizar un problema existente en la sociedad y la capacidad que tiene el fútbol de poder cambiar las reglas", destacó el comunicado de LaLiga. La pieza central de la campaña representa al bullying a través de un monstruo que aparece en una cancha de fútbol de un colegio y muestra cómo, gracias a la unión del equipo y a la fuerza de todos, consiguen aplacarlo. Además, LaLiga llevará a cabo diferentes acciones, especialmente apoyada en su Fundación y su proyecto Futura Afición, que "promueve y fomenta los valores positivos del deporte", habiendo llegado ya a más de 85.000 alumnos de toda España desde su puesta en marcha en 2015, según la entidad. El bullying es un problema contra el que ya luchan los clubes de manera individual. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, a través de su Fundación, lleva a cabo el proyecto 'Hazte defensa contra el bullying', por medio del cual colabora con colegios de la Comunidad de Madrid para impartir charlas. El Valencia CF organiza el programa 'TODOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR' en colaboración con la Policía Nacional, entre otros casi 20 equipos en Primera y Segunda División. LaLiga y los clubes ponen ahora toda su capacidad de impacto y visibilización como altavoz de este mensaje a la sociedad: desde las retransmisiones de las jornadas 6 y 7 de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion hasta acciones como soportes en los campos, comentaristas o el propio 'spot'. La acción más especial la llevarán a cabo los 'escortk kids' que saltarán a los campos de la mano de los jugadores de ambos equipos con una equipación con el mensaje de la campaña. Adicionalmente, la segunda temporada del podcast de LaLiga VS, que se estrena la semana del 23 de septiembre, arranca con la experiencia en primera persona de Saúl Ñíguez, jugador del Sevilla CF.

