Expertos en la biodiversidad de las Islas Galápagos debatirán en València sobre sostenibilidad y turismo responsable

La comunidad científica internacional experta en la biodiversidad del archipiélago de las Islas Galápagos, en Ecuador, ha escogido la ciudad de València para celebrar el Galapagos Day, un encuentro que entre el 23 y el 25 de septiembre reunirá a especialistas "para reflexionar sobre las mejores prácticas en sostenibilidad, conservación y turismo responsable", han informado desde la organización. En este foro, que coincide con la Capitalidad Verde Europea que ostenta València durante 2024 por decisión de la Comisión Europea, también se pondrán en común estrategias "para abordar los desafíos ambientales a los que se enfrentan biosferas diversas como la de las Islas Galápagos y los ecosistemas naturales valencianos". El evento está organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Gapalagos Science Center y GAIAS Europa, el hub de la USFQ ubicado en la capital valenciana y el lugar donde tendrán lugar estas jornadas. El Galapagos Day cuenta con el apoyo de instituciones y centros como la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el Ocenogràfic, la Universidad de Edimburgo, la Universitat Politècnica de València y la organización Worldwide Veterinary Service. Durante los dos primeros días de este congreso, el 23 y el 24 de septiembre, se realizarán sesiones académicas y de trabajo interno, mientras que el 25 de septiembre, la jornada será divulgativa y se abrirá al público general. Este podrá asistir tras registrarse en la página web del Galapagos Day (galapagosdayvalencia.gaiaseuropa.com). Además, en esta tercera sesión, la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, inaugurará en GAIAS Europa una exposición de fotografías de las Islas Galápagos "para mostrar la excepcional belleza de ese entorno y concienciar de la importancia de preservar su ecosistema". Así lo ha indicado el director general de GAIAS Europa, Rafa Jordà, que ha apuntado que también se pretende "resaltar la necesidad de encontrar un equilibrio entre el modo de vida actual y la conservación de todo el planeta". El Galapagos Day contará con la participación de profesionales como Diego Quiroga, rector de la USFQ, quien explicará qué papel juega esta universidad a la hora de promover la conservación del entorno y la sostenibilidad de estas islas; el director general de GAIAS Europa y su directora académica, Andrea Peñaherrera; y el coordinador del Comité Científico de la Fundación Oceanogràfic, Daniel García. Asimismo, se contará con Soledad García Ferrari, profesora titular de la Universidad de Edimburgo, que presentará "un análisis del innovador enfoque del laboratorio vivo de las Galápagos para abordar los retos transición energética", y con el presidente del Patronato del Parque Natural de la Albufera de València, Carles Sanchis, que abordará "los desafíos ambientales que ha enfrentado este humedal, así como en las iniciativas de regeneración". También participarán la embajadora de Ecuador en España; Melissa McMurray, directora asociada de Asociaciones Mundiales de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC); Arturo Izurieta, director del Parque Nacional Galápagos; Carlos Mena, codirector del Galapagos Science Center, "que resumirá hallazgos científicos clave"; la antropóloga biológica Amanda Thomson de la University of North Carolina at Chapel Hill; y Ben Howitt, figura destacada en World Veterinary Services (WVS). A estos se suman Alexandra Velasco, directora de Asuntos Internacionales de la USFQ; Guillermo Palau Salvador, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la UPV, que presentará estrategias innovadoras para optimizar el uso de recursos, reducir residuos y mejorar la sostenibilidad en el contexto urbano; y la vicerrectora de la USFQ, Andrea Encalada, ecóloga especializada en ecosistemas de agua dulce que ofrecerá una ponencia sobre la gestión de aguas en parques naturales. LAS GALÁPAGOS El archipiélago de las Galápagos comprende once grandes islas y 200 pequeños islotes, con un total aproximado de 8.010 kilómetros cuadrados. Libres de depredadores humanos durante la mayor parte de su historia, estas islas han desarrollado especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta y que se adaptaron a su entorno y vivieron en aislamiento ecológico hasta la llegada de los humanos, han destacado las mismas fuentes. Así, han resaltado que "desde su descubrimiento, las Galápagos han sido fuente de investigación y estudio para aprender más sobre la evolución, el cambio medioambiental, la adaptabilidad de las especies y los conflictos entre naturaleza y sociedad".

