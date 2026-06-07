León XIV en España. Día 2

Madrid, 7 jun (EFE).- La segunda jornada del papa en España estuvo marcada por una misa histórica y multitudinaria con un millón y medio de personas en Madrid, a los que León XIV pidió que reactiven la fe y no la guarden en la comodidad del ámbito privado; y una de las ovaciones más larga de todo su pontificado en un encuentro con la sociedad civil.

Una jornada que despejó también una de las principales incógnitas de su primer viaje a España: el papa se reunirá este lunes por la tarde con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en la Nunciatura de Madrid, donde se aloja durante su estancia en la capital.

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LA FRASE DEL DÍA | "Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano", advirtió León XIV en la homilía de la misa multitudinaria en Cibeles al instar a los fieles a "romper las cadenas de todo egoísmo".

También hizo una petición a "la España de hoy y de mañana": que "la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

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HOY SE HABLÓ DE... | Los mensajes del papa contra el "egoísmo" y en favor del "bien común" fueron los más destacados de la misa que el papa ofreció por la mañana, mientras que en su encuentro por la tarde con la sociedad civil pidió a los empresarios que "no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses".

EL DATO | 1,5 millones de personas asistieron a la misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid, según los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España.

EL ESCENARIO | La plaza de Cibeles que acogió la multitudinaria misa papal.

Es quizá la más famosa y céntrica de Madrid, símbolo de la ciudad y escenario de multitudinarias manifestaciones y celebraciones populares y deportivas, entre ellas de la selección española de fútbol y del Real Madrid.

LA IMAGEN | El pontífice procesionó bajo palio, una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma.

Lo hizo en la procesión del Corpus Christi tras una custodia del Santísimo Sacramento que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de la capital española.

La procesión dejó una imagen inédita, la de un papa procesionando con el Santísimo por una engalanada calle de Alcalá, convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles gracias al trabajo de la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra).

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HISTORIAS CON NOMBRE PROPIO | Jefferson, ecuatoriano, y Manuel Jesús, originario de la República Dominicana, estuvieron entre los 16 presos de la cárcel madrileña de Soto del Real elegidos para asistir a la misa del papa.

Fue el capellán de Soto del Real, Paulino Alonso, quien movió esta actividad nada más enterarse de que el pontífice iba a viajar a España y relata a EFE que intentó que los reclusos pudieran participar en un "acontecimiento tan importante para que no se sintieran un mundo aparte", sino miembros también de la sociedad y de la Iglesia de Madrid.

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LA ANÉCDOTA | El rey de España, Felipe VI, destacó, al despedir al papa tras la misa en la plaza de Cibeles, la respuesta de Madrid y sus habitantes, que llenaron las calles del centro para seguir la celebración litúrgica.

"Madrid ha respondido", le dijo el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, le despidió a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE

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