El Union Berlin inicia una campaña de donación para ayudar a un joven portero de la cantera con cáncer

El Union Berlin alemán lleva ya más de 130.000 euros recaudados en el comienzo de su campaña de donación iniciada este martes para ayudar al joven portero Berkin Arslanogullari, amputado de una pierna por un cáncer de huesos. El club de la Bundesliga había hecho un llamamiento a sus seguidores para que hicieran donaciones con el fin de ayudar al joven de 19 años, tras la operación en la que le amputaron la pierna. El objetivo de la iniciativa, titulada 'Un nuevo comienzo para Berkin', es recaudar dos millones de euros para él y su familia. "Debido a los cuidados y el apoyo que necesita Berkin, sus padres ya no pueden ir a trabajar, y la vivienda actual de la familia no está libre de barreras ni es accesible para discapacitados", explicó el Union Berlin en un comunicado. El conjunto berlinés recalcó que "un nuevo apartamento o amplias medidas de remodelación y la próxima rehabilitación son urgentemente necesarios para empezar una nueva vida y ocasionan enormes gastos". Según el club, el joven portero recibió el diagnóstico hace unos meses, pero a pesar de completar un tratamiento de quimioterapia, los médicos finalmente tuvieron que amputarle una pierna para detener la progresión de la enfermedad. "Ya he superado muchos obstáculos en mi vida. Y ahora lucharé contra esta enfermedad con todo lo que tengo. Quiero dar las gracias a todo el mundo", declaró al diario 'Bild' el guardameta, que pasó por las categorías inferiores del club berlinés y la temporada pasada se entrenó por primera vez con el primer equipo.

