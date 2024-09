Trump ileso tras aparente intento de asesinato en Florida

(Bloomberg) -- El expresidente Donald Trump está a salvo después de lo que la Oficina Federal de Investigaciones calificó de aparente intento de asesinato en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, el domingo.

La agencia de noticias Associated Press citó un comunicado del FBI en el que se califica el incidente como un segundo atentado contra la vida de Trump. Agentes del Servicio Secreto estadounidense abrieron fuego tras ver a una persona con un arma de fuego cerca del campo de golf, según AP.

El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, indicó en un comunicado que el candidato presidencial republicano para 2024 “está a salvo tras los disparos en sus inmediaciones” y no dio más detalles.

Un arma de fuego tipo AK fue recuperada cerca del campo de golf, según informó AP.

El sheriff del condado de Martin, Florida, declaró al New York Times que su departamento había detenido al conductor de un vehículo que era buscado por la oficina del sheriff del condado de Palm Beach en relación con el tiroteo.

El Servicio Secreto estaba investigando “un incidente de protección que involucraba” a Trump ocurrido poco antes de las 2 p.m., señaló el portavoz Anthony Guglielmi en la redo social X, antes conocida como Twitter.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados “sobre el incidente de seguridad en el Trump International Golf Course, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf” y se sintieron aliviados al saber que está a salvo.

Trump había regresado a Florida el fin de semana tras una gira por la Costa Oeste que incluyó un mitin en Las Vegas y una recaudación de fondos. El campo de golf está frente al aeropuerto internacional de Palm Beach y cerca del complejo Mar-a-Lago de Trump en West Palm Beach.

Hace dos meses, Trump resultó herido en la oreja por un tirador durante un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania. Un asistente murió y dos resultaron heridos en el atentado ocurrido el 13 de julio. Un francotirador que protegía Trump en el acto mató al atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

