Rescatan a un ciclista belga de 62 años con traumatismo craneoencefálico en el Pirineo

Los equipos del GREIM del Pirineo han completado durante la pasada semana hasta once rescates de senderistas, escaladores y corredores accidentados de distintas procedencias como Bélgica, Estados Unidos, Francia, Alemania, además de distintas provincias españolas. El accidente más aparatoso se produjo el pasado lunes 9 cuando un ciclista belga de 62 años sufrió un politraumatismo craneoencefálico, costal y lumbodorsal tras caer de su bicicleta y chocar contra unas rocas durante un recorrido por el sendero PR-139 en el término municipal de Pueyo de Araguás, en la comarca del Sobrarbe. En su rescate participaron el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061, que lo evacuaron a Boltaña y posteriormente fue trasladado al Hospital de Barbastro. Ese mismo lunes también rescataron a un ciudadano francés de 74 años en Torla con una luxación de hombro y a un vecino de Badajoz de 62 años con un esguince de tobillo en el GR-11 del valle del Alto Ara, en San Nicolás de Bujaruelo. El miércoles 11 de septiembre se llevó a cabo un único servicio en el que el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque asistieron a dos montañeros de 60 y 65 años vecinos de la provincia de Barcelona que habían quedado enriscados en el Pico Añisclo, en Fanlo (Huesca). Un esguince de tobillo fue la incidencia que truncó el viernes 13 la excursión de dos senderistas de 47 y 11 años vecinas de Guadalajara. Accidentada y acompañante fueron rescatadas también por el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca en el GR-11, en Torla. El sábado 14 fue el día con más trabajo con cuatro salidas en las que se rescató en el Collado de Anayet (Sallent de Gállego) a una ciudadana de 34 años y nacionalidad estadounidense con una posible fractura de tobillo. Otra mujer de 45 años y vecina de Bilbao fue asistida y evacuada por el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 tras presentar un cuadro de vómitos y malestar general durante una travesía por el Pico Mesa de los Tres Reyes. Además, el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque evacuó en el Tozal de Mallo, PArque Nacional de Ordesa, a dos montañeros, una mujer de 34 años y un varón de 33, ambos procedentes de Madrid, después de que la excursionista sufriese un esguince de rodilla. Y sobre las 21.00 horas del mismo y movido sábado, el GREIM de Jaca localizó a dos senderistas de Leganés que se habían perdido en su recorrido por el Camino de Linza hacia el Pico Mesa de los Tres Reyes. La mujer, de 30 años, y el hombre, de 32, fueron guiados en una caminata nocturna de cinco horas hasta su vehículo particular aparcado en Linza. Por último, el domingo el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 rescataron a un alemán de 70 años con una fractura de hombro tras caerse en los alrededores de Canfranc Estación y a una vecina de Zaragoza de 50 años que por agotamiento físico no pudo proseguir la marcha en los alrededores del Ibón de Lumiacha, en los Baños de Panticosa. procedentes de Bélgica, Estados Unidos, Francia, Alemania, así como de otras

