Liverpool y Dortmund, principales amenazas para el campeón en la 'nueva' Champions

El Real Madrid, vigente campeón de la Liga de Campeones y equipo con más títulos de la competición (15), afronta una nueva edición del torneo con la principal amenaza del Liverpool inglés y el recuerdo de la última final ante el Borussia Dortmund alemán, entre los ocho rivales de esta primera fase de liga del novedoso formato que se estrena esta temporada. El Rey de Europa, reforzado con Kylian Mbappé, arranca este martes la defensa del trono continental con ocho rivales en una primera 'liguilla', con cuatro encuentros en casa y cuatro como visitante, y con la clara misión de ser uno de los ocho equipos que pasan directamente. Y el rival más duro, por historia y enjundia, será el Liverpool, con seis títulos de la máxima competición continental de clubes y siendo el último equipo que ha ganado a los merengues en una final de Champions, hace ya más de 40 años (1981). Los pupilos de Carlo Ancelotti deberán visitarán Anfield con el recuerdo del 2-5, con remontada incluida, ante los 'reds' entonces entrenados por Jürgen Klopp en la temporada 2022-2023. Sin duda, será la salida más complicada para los blancos y el gran examen de cara a su futuro en la competición, con el juego vistoso y animado de los ahora dirigidos por Arne Slot. Por envergadura, es el Dortmund, reforzado con el ariete Serhou Guirassy --autor de 30 goles en 30 partidos la pasado temporada-- el siguiente oponente de más peso. Los alemanes completaron una Liga de Campeones sobresaliente el pasado curso y se plantaron en una final en la que cayeron, precisamente, ante el Real Madrid (0-2). Ahora con Nuri Sahin, ex del Real Madrid, como técnico, aunque siempre fieles a ese estilo vertical y valiente, intentarán poner en aprietos a los blancos, aunque no contarán con el imponente Signal Iduna Park, ya que el duelo lo acogerá el Santiago Bernabéu. Curiosamente, tanto ingleses como alemanes han sido los últimos dos rivales del Real Madrid en partidos por la 'Orejona' (2022 y 2024). Solo dos semanas después, recibirá al AC Milan, en uno de los grandes clásicos de la competición, entre los dos equipos con más títulos --los italianos tienen siete 'Orejonas'--. Lejos del nivel de su época dorada, con Ancelotti como uno de los artífices, el equipo 'rossonero' parece haber dejado atrás su crisis y encadena cuatro participaciones consecutivas tras una sequía de siete temporadas, y con las 'semis' en la 2022-2023 como logro más reciente. El encuentro entre italianos y madridistas, que no se produce en Champions desde 2010, también tendrá el morbo del reencuentro de Álvaro Morata, canterano madridista, con el feudo madridista. Será el 'nueve' de un ataque también con el peligroso Rafael Leao como principal amenaza. También será rival de los blancos el Atalanta, a los que ya ganaron en la reciente final de la Supercopa de Europa y cuyo mayor peligro reside en su valentía y fútbol 'rebelde'. El Real Madrid se estrenará en casa ante un equipo ya sin Guirassy, pero reforzado con Deniz Undav y El Bilal Touré. Finalmente, las dos 'cenicientas' de esta primera fase serán el Salzburgo austriaco, sin Luka Sucic ni Strahinja Pavlovic, pero con el español Stefan Bajcetic, y el Brest francés, en su primera participación en la Liga de Campeones y en Europa, en general. --CALENDARIO DEL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS. -17 de septiembre. Real Madrid - Stuttgart 21.00. -2 de octubre. Lille - Real Madrid 21.00. -22 de octubre. Real Madrid - Borussia Dortmund 21.00. -5 de noviembre. Real Madrid - AC Milan 21.00. -27 de noviembre. Liverpool - Real Madrid 21.00. -10 de diciembre. Atalanta - Real Madrid 21.00. -22 de enero Real Madrid - Salzburgo 21.00. -29 de enero. Brest - Real Madrid 21.00..

