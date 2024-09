Fútbol/Campeonatos - Sami Khedira: "El coraje y la concentración absoluta son el camino para ganar en el Bernabéu"

El exjugador Sami Khedira, que defendió las camisetas del Sttutgart y el Real Madrid, que se enfrentan este martes en la Champions, aseguró este lunes que "ser valientes", "el coraje y la concentración absoluta son el camino para ganar en el Santiago Bernabéu", al mismo tiempo que elogió a Carlo Ancelotti, "uno de los mejores entrenadores del mundo" y una "figura paterna" para el alemán en su etapa madridista. "Sólo hay una solución: ser valiente. Conozco el Bernabéu como jugador del Real Madrid, pero también como adversario con la Juventus. En cuanto el ambiente y todo el escenario parecen intimidatorios, has perdido. La clave está en aprovechar la magia del estadio y fluir", analizó el exfutbolista en una entrevista a los medios del Sttutgart, club en el que jugó entre 2006 y 2010. El alemán, de 37 años, advirtió de que el Real Madrid "puede crear algo especial" en el Bernabéu "en cualquier momento, incluso en el minuto 91, 92 o incluso 97". "El coraje y la concentración absoluta son el camino para ganar en el Bernabéu", agregó. "Sólo los mejores jugadores tienen la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid, como Alfredo Di Stéfano. El club ha ganado innumerables títulos, lleva décadas entre los mejores del mundo y es el máximo ganador de la Liga de Campeones. No hay nada más grande que eso. El alemán confesó que lo que le "impresiona" del Real Madrid es "cómo el club no se queda quieto, sino que se reinventa constantemente en términos deportivos, económicos y emocionales, y es pionero". "La marca Real Madrid fascina a gente de todo el mundo", dijo. "El Bernabéu se ha transformado recientemente en uno de los estadios más modernos del mundo. El fútbol es la pieza central, pero la renovación lo ha convertido en un estadio multifuncional que también puede albergar un partido de fútbol de la NFL mañana y un concierto pasado mañana. El concepto global del Real Madrid es impresionante", expresó sobre un recinto con "magia" y una arquitectura "impresionante" que hacen pensar que es "un regalo" vestir la camiseta blanca. El exmediocentro admitió que jugar partido como el Clásico o "las noches de la Champions son lo máximo". "El estadio se llena de un ambiente muy especial en esas noches. La magia del Bernabéu me sigue inspirando hoy tanto como cuando era jugador", relató, antes de alabar al técnico italiano Carlo Ancelotti, con el que coincidió en el Real Madrid en la temporada 2013-1014. "Cuando me rompí el ligamento cruzado en la temporada 2013/2014, no estaba claro si llegaría a tiempo para el final de temporada y el posterior Mundial. Por supuesto, tenía muchas ganas de llegar, y Ancelotti me apoyó muchísimo durante esta fase. Siempre me sentí parte integrante del equipo", recordó. Khedira se recuperó "a tiempo" para la final de la Champions y fue titular. "Como jugador, lo das todo por este entrenador, por esta persona, porque te da confianza y fuerza. No entrena futbolistas, trabaja con personas, ese es su credo", comentó. "Por supuesto que tiene mucha experiencia futbolística y conoce todo el mundo del fútbol, pero la gran diferencia radica en su manera de dirigir, comunicar y comprometer a todo un equipo en una misión. Para mí, como jugador, era como una figura paterna. Es sin duda uno de los mejores entrenadores del mundo", concluyó.

