(Crónica) Celta y Athletic se reencuentran con el triunfo y se meten en la lucha europea

El RC Celta y el Athletic Club se impusieron este domingo en la quinta jornada de LaLiga EA Sports a Valladolid (3-1) y Las Palmas (2-3), respectivamente, consiguiendo reencontrarse con la victorias tras dos jornadas consecutivas sin lograr los tres puntos, aupándose así a los puestos de honor de la clasificación y entrando de lleno en la lucha por las posiciones europeas. El Celta volvió a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas. Los de Giráldez fueron muy superiores al Valladolid desde el inicio del partido, y monopolizaron el dominio del balón. Una iniciativa que se vio recompensada antes de llegar al ecuador de la primera parte con el primer gol del partido. Hugo Álvarez avanzó por banda izquierda y tras una combinación con Pablo Durán recibió dentro del área, se marchó de su defensor y superó a Hein con un disparo cruzado. Ventaja en el marcador que se duplicaría antes de llegar al descanso. Iago Aspas recibió un gran pase de Hugo Álvarez en el costado izquierdo del área, y no se lo pensó, rematando con violencia y obligando a la parada de Hein, que le negó el gol. Pero el rechace del portero pucelano fue recogido por Borja Iglesias que, de cabeza y adelantándose al defensa, marcó el segundo para el Celta. Tras el paso por vestuarios, Pezzolano introdujo hasta tres cambios buscando la reacción del equipo. Uno de ellos fue el de Raúl Moro, que necesitó tan solo cinco minutos sobre el césped para dejar su sello en el partido. El extremo recibió en banda izquierda y tras una conducción veloz se metió en el interior del área y definió al costado derecho para batir a un Guaita que pudo hacer algo más. Pese a recortar distancias, el Celta supo contener la reacción de los vallisoletanos, que acabaría por resquebrajarse del todo a falta de diez minutos para el final por la expulsión de Mario Martín. Y ya con un jugador más, los de Giráldez conseguirían el 3-1 definitivo en el tiempo añadido gracias a un gol de Douvikas, que aprovechó un gran pase de Aspas para marcar su primer gol en Liga. El Athletic consiguió su primera victoria a domicilio del curso en el estadio de Gran Canaria. Los de Valverde consiguieron tomaron la delantera del marcador en los primeros minutos de encuentro. En el minuto 7, una buena jugada por banda derecha acabó con un centro raso de Iñaki Williams, que dejó pasar de manera brillante Guruzeta para que Sancet, en una posición inmejorable, batiera a Cillessen. Pese al gol, los rojiblancos continuaron inquietando la portería local, y Sancet volvería a anotar antes de la media hora, pero el gol no subiría al marcador por fuera de juego. El que sí subiría sería el de Nico Williams, que un minuto después aprovechó un error de Cillessen en la salida de balón para, tras una combinación con su hermano, mandó al fondo de la red el balón tras una gran definición por la esquina inferior izquierda de la portería. Un resultado de 0-2 con el que se llegó al descanso y que acercaba a los rojiblancos al triunfo. Sin embargo, una falta de Jaureguizar sobre Sandro cuando era el último hombre provocó la roja para el del Athletic, que dejaba a su equipo con un jugador menos con mucho partido por delante. Además, el golpe sería doble para el Athletic, ya que el libre directo acabó en gol de Las Palmas tras un gran golpeo del propio Sandro. El gol dio alas a los canarios que embotellaron al Athletic en su propio campo, aunque el siguiente gol del partido llegaría para los vascos. Un buen centro de Berenguer fue aprovechado por Iñaki Williams para dar su tercera asistencia del encuentro, un pase que Paredes solo tuvo que empujar para hacer el 1-3. No sería el último gol del partido, ya que el equipo amarillo volvería a recortar diferencias con un cabezazo de Álex Muñoz. Pero el marcador no se movería más y el triunfo caería de lado visitante.

