Crónica del Atlético de Madrid - Valencia: 3-0

El Atlético de Madrid se ha impuesto este domingo al Valencia (3-0) en el Cívitas Metropolitano en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que los colchoneros fueron muy superiores a los che y que sirvió para que Conor Gallagher y Julián Álvarez se estrenaran como goleadores con la camiseta rojiblanca. Los goles de Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez dieron la tercera victoria de la temporada al Atlético de Madrid, un resultado que les permite mantener el pulso a FC Barcelona y Real Madrid, con el que está igualado a 11 unidades en la clasificación. Además, la alegría de la afición colchonera fue doble, ya que dos de los tantos rojiblancos fueron anotados por dos de los fichajes, Gallagher y Julián Álvarez. Situación muy diferente a la que está viviendo el Valencia. Los de Baraja suman la cuarta derrota en cinco partidos y continuarán una semana más siendo el farolillo rojo de LaLiga EA Sports con solo un punto en su casillero. Les urge ganar al equipo valencianista que con la derrota en el Metropolitano iguala el peor arranque de su historia en Primera División tras cinco jornadas disputadas. El Atlético de Madrid entró con una marcha más al encuentro que el Valencia, y pronto llegarían las primeras oportunidades para los de Simeone, que optó por una dupla formada por Sorloth y Griezmann, dejando en el banquillo a Julián Álvarez por segundo partido consecutivo en casa. Tampoco estaría de inicio el héroe de la victoria en San Mamés, Ángel Correa que, como su compatriota, esperaría su turno desde el banquillo. La primera clara del partido la tendría en sus botas Sorloth, que aprovechó un error de la defensa valencianista en la salida de balón. El noruego aprovechó su cuerpo para hacerse el espacio suficiente para plantarse en el mano a mano, pero un estelar Mamardashvili evitó el primer gol con su pie izquierdo ante la frustración del ariete, que segundos después no conseguiría empalar una volea en posición franca de gol. Pese a no acabar en gol, la ocasión cargó de energía al Atlético de Madrid, que comenzó a embotellar en su propio campo a un Valencia que apenas era capaz de aguantar el balón. Eso sí, el dominio colchonero era más de sensaciones que de peligro real, principalmente con mucha participación de los carrileros, Samu Lino y Marcos Llorente, que llegaban por fuera de manera insistente. Y tanto lo estaba buscando el equipo rojiblanco que acabó encontrando su premio. En el minuto 39, Griezmann recibió un balón en la frontal del área, y combinó con Rodrigo de Paul. El argentino, levantó la cabeza, y con un pase genial por debajo de las piernas de Mosquera encontró dentro del área Gallagher, que no falló en el mano a mano ante Mamardashvili, al que batió por abajo. Lograba así adelantarse el equipo colchonero en el marcador y, a nivel individual, el inglés se estrenaba como goleador. Tras el paso por vestuario, el Valencia salió a la segunda mitad con más ritmo e intensidad. Un empuje que le permitió acercarse a la portería de Oblak durante los primeros minutos de la segunda parte, teniendo con un golpeo desde la frontal de Javi Guerra la oportunidad más clara del partido. Sin embargo, y pese a la mejoría che, lo que llegaría sería el segundo gol del Atlético de Madrid. En el minuto 53, un centro de Llorente con el exterior desde el costado derecho acabó en un remate en semifallo de Samu Lino, y para fortuna de Griezmann acabó en sus botas en una posición franca para anotar, y el francés no falló en la definición, marcando el segundo gol del partido y también su segundo esta temporada. Y con la distancia de dos goles en el marcador, Simeone comenzó a pensar en repartir esfuerzos de cara al debut en Champions League de la próxima semana, dando minutos de descanso para jugadores importantes como De Paul, Samu Lino o Griezmann. Por ende, daría entrada a la pareja de delanteros argentinos Correa y Julián Álvarez, que contaron media hora de partido para ganarse un puesto en el once. Así lo aprovecharía Julián Álvarez, que en su quinto partido con la camiseta del Atlético de Madrid conseguiría por fin su primer gol. Lo haría en el descuento del partido, y tras aprovechar un rechace de Mamardashvili tras un centro de Riquelme desde la línea de fondo. El balón cayó en las botas del argentino que, a puerta vacía, anotó el 3-0 definitivo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - VALENCIA, 0 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta (Reinildo, min.77), Samu Lino (Riquelme, min.67); De Paul (Correa, min.61), Koke, Gallagher; Griezmann (Simeone, min.77) y Sorloth (Julián Álvarez, min.61). VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier (Jesús Vázquez, min.71), Tárrega, Mosquera, Correia; Diego López, Pepelu, Guillamón (Barrenechea, min.46), Rioja (Canós, min.70); Javi Guerra (Valera, min.79) y Dani Gómez (Tejón, 79). --GOLES: 1-0, min.39: Conor Gallagher. 2-0, min.54: Antoine Griezmann. 3-0, min.94: Julián Álvarez. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Koke (min.25) por parte del Atlético de Madrid y a Tárrega (min.10) y Guillamón (min.32) por parte del Valencia. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. 61.752 espectadores.

