Carreño: “David nos da fuerza para que no nos dejemos ir”

Valencia, 15 sep (EFE).- El tenista Pablo Carreño expresó, después de remontar su partido contra Jordan Thompson y dar a España el primer punto de la serie contra Australia, que el capitán David Ferrer da fuerza a los jugadores para que el equipo no se deje ir.

España ganó el pasado viernes el primer punto de la serie contra Francia con una remontada épica de Roberto Bautista y este domingo Carreño hizo lo propio y dio la vuelta a la ventaja de su rival. “He intentado hacer lo mismo que Roberto”, dijo.

“Ha sido un partido duro, en el inicio no he jugado a mí nivel, él ha empezado muy agresivo en el servicio y jugando bien, pero sabía que si jugaba a mi nivel tenis podía ganar. Con David (Ferrer) en el banquillo y mi equipo apoyándome con una buena atmósfera ha sido más fácil”, dijo el asturiano.

Carreño, que tuvo que ser atendido por molestias en la espalda en el tercer set y finalmente no ha jugado el dobles como estaba previsto, explicó que “después de estar parado casi dos horas desde mi partido la energía va un poco justa, tengo un poco de molestia en la espalda”.

Por último, Carreño dijo que “para mí poder estar en el equipo otra vez era algo impensable hace unos meses, pero David me ha dado la oportunidad de volver después de la gira estadounidense en la que mi nivel fue más alto”.

“Esta semana he disfrutado mucho, David me ha dado la oportunidad de jugar este partido y es uno de los que suman, ganando te vas más contento, pero aunque hubiera perdido en el desempate, suma”, agregó.

“He estado lesionado del codo los últimos dos años y cada día estoy mejor. No estoy teniendo molestias entrenando, en el partido no he tenido molestias en el codo, pero el resto del cuerpo echa en falta la competición. Estoy operado de una hernia discal con 20 años y estos momentos tan difíciles, tanto física como mentalmente, pasan factura, se me estaba cargando la zona y me fue bien el masaje, pero llegaba con la energía justa al dobles”, finalizó. EFE

