Previa del Girona FC - FC Barcelona

El primer derbi catalán de la temporada en LaLiga EA Sports llega temprano y lo hace tras un parón de selecciones, pero en esta quinta jornada el Estadi de Montilivi acoge un Girona FC-FC Barcelona más que interesante, por saber si el nuevo Barça de Hansi Flick será capaz de ganar a su 'bestia negra' del pasado curso y con el morbo añadido del veto a Oriol Romeu y de ver a Eric Garcia con la camiseta cambiada. Quizás llega pronto este derbi, que tendría más alicientes más entrada la primera vuelta. Pero lo cierto es que hay ganas de este partido en Catalunya, para saber si el Girona puede seguir aspirando a ser el club catalán más fuerte o, si al contrario, el Barça ahuyenta los fantasmas del pasado curso y sigue apostando fuerte por esta Liga. De momento, el equipo blaugrana, con la llegada del alemán Hansi Flick al banquillo, suma cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. Es el mejor equipo en este arranque liguero, con unos premiados Flick y Raphinha como mejor entrenador y jugador del mes de agosto. Una 'carrerilla' que no quieren ver frenada en Montilivi. El curso pasado, con Xavi Hernández en el banquillo 'culer' y el Girona FC como equipo revelación, el resultado en Montilivi --en mayo-- fue de 4-2 favorable al equipo 'gironí' de Míchel. Y, en Montjuïc, en diciembre, fue de 2-4 para los 'blanc-i-vermells'. Una hegemonía, la del Barça, puesta en duda por todo lo alto y ahora, de nuevo en feudo norteño, se vivirá un nuevo pulso. Las cosas han cambiado. Este Barça parece estar contento con la llegada de Flick, con más energía e intensidad en el verde pese a las numerosas lesiones y ausencias, con tan solo el refuerzo de Dani Olmo y de un Pau Víctor que, cedido el año pasado por el Girona al Barça Atlètic, sigue sin poder debutar como titular, pero sí entrando en el descuento en tres de los cuatro choques. Este Barça quiere más y, si asalta Montilivi, seguirá con pleno de triunfos y sumando víctimas de entidad, tras ganar a Valencia o Athletic Club previamente. En Girona el equipo barcelonista tendrá, de nuevo, ausencias. A falta de saber si algún jugador recibe el alta médica, en principio Flick no podrá contar con Ronald Araujo, Gavi, Andreas Christensen, Fermín, Frenkie de Jong ni Bernal. Pero, en positivo, quizá Ansu Fati pueda recibir el alta a tiempo, pues ya trabaja con el grupo, y Dani Olmo debería estar disponible pese a no poder jugar con España contra Suiza en este parón internacional. Míchel y su Girona recibirán al Barça sin Oriol Romeu, por una cláusula, la del 'miedo', en su contrato de cesión por parte del equipo 'culer', y sin los lesionados Jastin y Artero. En el otro lado de la balanza, el centrocampista Yangel Herrera entrena con el grupo en estos últimos días y podría recibir el alta, tras no ir a la convocatoria con Venezuela por una lesión en el aductor. Los 'gironins' están en buen momento, yendo de menos a más en una Liga donde deberán confirmar que el año pasado no fue un oasis sino un sendero a seguir a corto-medio plazo. Empezaron con un calendario difícil, con empate contra el Betis en Sevilla (1-1) y derrota dura ante el Atlético de Madrid (3-0), pero vienen de enlazar dos triunfos contra Osasuna (4-0) y Sevilla (0-2) para coger aire, más todavía en este tiempo de selecciones, e intentar volver a vapulear al Barça; al nuevo Barça de Flick. UN VERANO MOVIDO ENTRE GIRONA Y BARCELONA Se sabe que Oriol Romeu no podrá jugar con el Girona ante 'su' Barça --que le cedió este verano al club de Montilivi-- y es seria duda ver a Eric Garcia en el césped, de titular o bien de revulsivo, pero de todos modos ambos, quizá también Pablo Torre y Pau Víctor, ponen algo más de morbo al duelo. El centrocampista de Ulldecona llegó a Montilivi en 2022 procedente del Southampton inglés, y su gran campaña como 'gironí' hizo que el Barça se fijara en él y lo fichara. Pero el curso pasado, con el Barça de Xavi Hernández, apenas tuvo minutos de peso ni fue protagonista. Sí jugó Oriol Romeu en un total de 37 partidos, pero de los 28 en LaLiga fue titular en 3. Con la llegada de Hansi Flick, se optó por cederle al Girona FC pero con 'cláusula del miedo' incluida; es decir, no podrá jugar. Sí está disponible Eric Garcia, cedido el año pasado por el Barça al Girona, donde fue clave para Míchel, y que ahora está teniendo algunos minutos en el Barça de Flick, un total de 55 en tres apariciones puntuales en LaLiga. Y Pablo Torre, con apenas 7 minutos en un duelo liguero, y Pau Víctor, también tienen pasado en Montilivi, donde el primero jugó el año pasado junto a Eric. Ya apenas sin morbo, Míchel tiene en sus filas a Abel Ruiz, que se formó en La Masia 'culer'. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. GIRONA FC: Gazzaniga; Francés, David López, Blind, Miguel; Tsygankov, Herrera, Iván Martín, Bryan Gil; Abel Ruiz y Miovski. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). --ESTADIO: Estadi de Montilivi. --HORA: 16.15/Movistar LaLiga TV.

