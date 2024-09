Petro se retracta por acusaciones de corrupción contra el hermano de un exvicepresidente

Bogotá, 13 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó este viernes de su acusación contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al que vinculó con casos de corrupción cuando hizo parte de la Nueva EPS, una empresa de salud.

"Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones", señala un extenso comunicado emitido por el jefe de Estado.

Petro hizo la retractación luego de que el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo), en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, decidiera amparar el derecho a la honra y al buen nombre de Enrique Vargas Lleras en una acción de tutela promovida contra el gobernante colombiano.

La acción de tutela (recurso de amparo) fue presentada debido a declaraciones de Petro en su cuenta de X y a alocuciones presidenciales en las que señaló que la familia Vargas Lleras estaba involucrada en las investigaciones en la Nueva EPS.

Según el fallo del Consejo de Estado, Petro tiene el deber de verificar previamente las informaciones públicas puesto que con ellas no puede atentar contra el derecho fundamental al buen nombre de las personas.

Petro también dijo en el documento de retractación que, más allá de sus opiniones sobre el sistema de salud, en distintos momentos ha tenido comportamientos que lo hacen actuar en contra de los abusos o corrupción que investigan las autoridades.

El mandatario dijo que aunque como servidor público debe someterse al ordenamiento jurídico, considera: "que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se me deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto". EFE

ocm/joc/sbb