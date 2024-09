El incombustible Lulu Santos abre el día dedicado al pop en el festival Rock in Río

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- El incombustible cantante brasileño Lulu Santos, con 71 años de edad y cinco décadas de carrera, fue el encargado de abrir los conciertos de este sábado en el Rock in Río, en una jornada del festival dedicada al pop y que cuenta con las bandas Imagine Dragons y OneRepublic como principales atracciones.

El cantante, compositor, guitarrista y productor, dueño de éxitos como 'Toda forma de amor', 'Como uma onda', 'Hoje o tempo voa, amor' y 'Tempos Modernos', y que fue atracción en el Rock in Río original de 1985, vuelve al festival en la edición en la que se conmemoran los 40 años del mismo.

Lulu Santos, que se ganó rápidamente el público al comenzar a entonar sus mayores éxitos, comenzando por 'Toda forma de amor' y 'Um certo alguém (o último romântico)', inició su presentación en el Palco Mundo, el principal escenario del festival, a las 16.40 hora local (19.40 GMT), cuando la "Ciudad del Rock" aún no estaba llena y gran parte de los asistentes intentaba huir del calor y del sol.

Pese a ello, atrajo a varios admiradores, que en su mayoría conocía las pegajosas canciones del ídolo brasileño del pop y las corearon.

Poco antes de que el veterano cantante pisara el Palco Mundo, los grupos brasileños de rock Pato Fu y Penélope, igualmente representantes del pop, abrieron los conciertos en el Palco Sunset, un escenario secundario y en donde este sábado son esperados la veterana banda inglesa James con su característico indie y el ritmo blues de Cristone 'Kingfish' Ingram.

Las cantantes de las dos bandas brasileñas, Fernanda Takay de Pato Fu y Érica Martins de Penélope, se juntaron en algunas canciones, pero también se presentaron solas con sus respectivos grupos y hasta los intercambiaron.

Esta fue la tercera vez de Pato Fú en el Rock in Río, ya que la banda liderada por Fernanda y su marido John Ulhoa estuvo en la edición de 2001 en Río de Janeiro y en la de 2009 en Lisboa.

La atracción mas esperada esta noche es Imagine Dragons, que ofrecerá en Río de Janeiro una adaptación de la gira con la que viene promoviendo su último disco, 'Loom', incluyendo 'Nice to Meed You', ya todo un éxito en las plataformas.

El grupo de Las Vegas liderado por el cantante Dan Reynolds también promete interpretar algunos de sus mayores éxitos en 12 años de carrera, como 'Thunder', 'Natural', 'Believer' y 'Radioactive'.

La otra gran atracción de esta noche es la también banda americana OneRepublic, famosa por éxitos del pop como 'I don't wanna wait', 'Apologize' y 'All the right moves'.

La décima edición del Rock in Río en esta ciudad brasileña comenzó el viernes, cuando, en una jornada dedicada al rap, la gran estrella fue Trevis Scott.

Las principales atracciones de los otros cinco días de conciertos este año (15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre) son Ed Sheeran, Deep Purple, Avenged Sevenfold, Shawn Mendes, Karol G, Katy Perry, Evanescence, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Incubus y Joss Stone.

Desde el histórico festival de enero de 1985, el Rock in Río ya cuenta con 24 ediciones, en su mayoría (diez) en Río de Janeiro, pero también en Lisboa, Madrid y Las Vegas, a las que han asistido 12,3 millones de personas.