EEUU lamenta que Siria no reúne las condiciones para unas elecciones "libres, justas y transparentes"

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado este viernes la falta de un entorno propicio para la celebración de unas elecciones con todas las garantías democráticas en toda Siria y ha rechazado el llamamiento de la administración kurda a iniciar los preparativos para las elecciones municipales en el país. "Estados Unidos considera que no se cumplen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas en Siria (...) y, por lo tanto, no apoya el reciente anuncio de la Administración Autónoma Democrática del Norte y el Este de Siria (DAANES) en el que se pide al Comité Superior Electoral que inicie los preparativos para las elecciones municipales", reza un comunicado del Departamento de Estado estadounidense. El portavoz del secretario de Etado, Matthew Miller, ha recordado que "todas las elecciones que se celebren en Siria" deben llevarse a cabo "de conformidad con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", reiterando que han de ser "libres, justas, transparentes e inclusivas". No obstante, ha lamentado Miller, "actualmente, no se cumplen las condiciones para esas elecciones en Siria, incluidas las regiones del norte y el este" del país. Estas declaraciones llegan después de que la ONU alertara este martes de que Siria, que se encuentra sumida en una guerra civil desde 2011, está registrando una nueva "ola de violencia" y acusara al Gobierno del presidente Bashar al Assad de torturar a los presos que se encuentran en las cárceles del país. Previamente, el secretario general de la organización había mostrado ya el lunes su preocupación ante la posibilidad de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Próximo tras una serie de bombardeos de Israel sobre Siria que se saldaron con 18 muertos, entre ellos cuatro civiles, y 32 heridos.

