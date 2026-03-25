Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EEUU e Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, destacó que su país ha sido blanco de ataques que contradicen los principios de buena vecindad y fraternidad, en referencia al bombardeo sobre las instalaciones energéticas de Ras Lafan. Según informó Europa Press, estas declaraciones surgieron después de que Irán atacara dichas instalaciones como represalia al ataque israelí contra el yacimiento de South Pars. Al Ansari afirmó que Qatar rechaza cualquier tipo de agresión contra su infraestructura energética, puntualizando que estas instalaciones resultan esenciales para el suministro de la población civil y no deben verse amenazadas.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores de Qatar salió al paso de rumores y versiones que apuntaban a un posible papel mediador entre Estados Unidos e Irán en el actual proceso de negociaciones en la región. De acuerdo con Europa Press, Al Ansari explicó en declaraciones públicas que, si bien Doha respalda todas las iniciativas orientadas a concluir la guerra mediante vías diplomáticas, no está involucrada en ninguna mediación directa entre Teherán y Washington. Remarcó que la única prioridad para las autoridades qataríes es la defensa de la soberanía nacional.

El portavoz insistió en que la posición de Qatar ha sido constante en cuanto al apoyo a soluciones pacíficas para la resolución de conflictos. Al Ansari manifestó: "Nuestra postura es clara: la guerra debe terminar por medios diplomáticos. Cuanto antes las partes se sienten a la mesa de negociaciones, mejor", según reportó Europa Press. Agregó que Doha mantiene su respaldo a cualquier iniciativa que promueva el cese de las hostilidades por medios políticos, a la vez que criticó a quienes buscan capitalizar supuestos desacuerdos inexistentes para entorpecer los intentos de alcanzar una tregua.

A pesar de que Qatar suele desempeñar un papel relevante en la resolución de disputas en Oriente Próximo, sobre todo por sus contactos con Estados Unidos, el Gobierno descartó cualquier intervención activa en el proceso de conversaciones entre las partes implicadas en la actual crisis. "No participamos en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y nuestra única prioridad es la protección de nuestro país", afirmó el vocero, según consignó Europa Press.

En relación con el ataque de Irán a la infraestructura energética de Qatar, Al Ansari remarcó el derecho de Doha a salvaguardar sus intereses estratégicos y criticó los actos que ponen en riesgo el flujo de energía en la región. Según añadió Europa Press, condenó cualquier agresión sobre las instalaciones que considera fundamentales tanto para el país como para la región.

Al abordar las consecuencias del contexto regional, el portavoz qatarí llamó a los países del Golfo a analizar y revisar su sistema conjunto de seguridad. Recomendó evaluar la eficacia de las actuales alianzas defensivas, que, según su perspectiva, han funcionado durante los episodios de tensión, resaltando la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación regional para enfrentar amenazas comunes. "Necesitamos una postura unificada en el Golfo y a nivel de coordinación regional para hacer frente a las amenazas", puntualizó Al Ansari durante su comparecencia, como recogió Europa Press.

El Ministerio de Exteriores de Qatar, en distintas ocasiones, enfatizó que la diplomacia y la búsqueda de acuerdos políticos deben prevalecer por encima de la confrontación armada. La defensa de la soberanía nacional y la seguridad energética continúan encabezando la lista de prioridades para Doha, que persiste en desmarcarse de cualquier mediación directa entre Washington y Teherán, pese al entorno regional caracterizado por crisis y negociaciones en curso.